إقرار ٥٠ جنيه غرامة على إلقاء القمامة والتدخين بالقطارات

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أعلن المهندس رفعت حتاتة، رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، أنه تم إقرار غرامة مالية بقيمة 50 جنيه على كل من يقوم بإلقاء القمامة أو يقوم بالتدخين في القطارات.مشيراً إلى أن توقيع المخالفة على التدخين وإلقاء القمامة بالقطارات وعلى أرصفة المحطات، سيتم تفعيل الغرامة فيه على غرار مترو الأنفاق ، على أن يطلق هذا بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات، وذلك ضمن حملة الانضباط التي أطلقها الفريق كامل الوزير، وزير النقل خلال زيارته لمحطة مصر الأسبوع الماضي.

وأكد رئيس الشركة، في تصريحات صحفية له أمس الخميس أن الهيئة تسعى دائما لتقديم خدمات مميزة للركاب، مضيفا نحتاج آن يقوم المواطنين بمساعدتنا في ذلك، عن طريق الالتزام بالتعليمات التي تعلنها الهيئة.

وأشار حتاتة إلى أنه سيتم تعليق عدد من اللافتات والبيانات التحذيرية على جدران المحطة، بجانب إطلاق حملة توعية للركاب لتجنب الوقوع في المخالفة.

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