الأرصاد: طقس الجمعة ربيعي معتدل مائل للدفء والعظمى بالقاهرة 25 درجة

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرتها الدورية عن أحوال الطقس، والتي تٌصدرها بشكل يومي، وجاء بها أنه يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يستمر اليوم الجمعة، الموافق 22 مارس، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

وأضاف الخبراء في نشرتهم أنه تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وبخصوص حالة البحرين، أوضحت نشرة الهيئة أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو خفيفة إلى معتدلة، ويرتفع الموج فيه من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وحول بيان درجات الحرارة المتوقعة وفق نشرة هيئة الأرصاد الجوية ، يعرض لكم موقع “مصر 365” بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 22 مارس، على مدن ومحافظات مصر وهي كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 25

شبين الكوم 14 24

طنطا 14 25

دمنهور 13 21

الإسكندرية 14 21

بلطيم 14 21

مطروح 10 20

السلوم 10 20

سيوة 10 25

بورسعيد 16 21

دمياط 15 21

الزقازيق 14 24

الإسماعلية 15 25

السويس 13 25

العريش 14 21

رفح 12 20

رأس سدر 14 24

نخل 11 23

نويبع 18 25

طابا 12 23

كاترين 06 20

الطور 15 20

شرم الشيخ 20 26

الغردقة 16 28

مرسى علم 16 27

الفيوم 12 25

بني سويف 13 28

المنيا 13 28

أسيوط 12 29

سوهاج 12 30

قنا 13 31

الأقصر 16 32

أسوان 17 32

أبوسمبل 16 32

الوادي الجديد 17 32

شلاتين 18 29

أبورماد 17 28

رأس حدربة 19 28

حلايب 20 27