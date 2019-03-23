أمطار رعدية واضطراب حركة الملاحة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

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يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم السبت الموافق 23 مارس من العام الحالي 2019 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون دافئ على الوجه البحري والقاهرة ، حار بالنسبة لهذا الوقت من العام على جنوب البلاد خلال ساعات النهار ، شديد البرودة خلال ساعات الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وأوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، أن الرؤية في الشبورة المائية تقل خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، تكون كثيفة على بعض المناطق ، وكذلك تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء ، يصاحبها سقوط أمطار على مناطق من غرب وجنوب البلاد ، وقد تمتد إلى القاهرة وجنوب سيناء ، وتكون رعدية أحيانا ، أما الرياح فتكون أغلبها شمالية شرقية ، تنشط على جنوب سيناء.

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، ذكر خبراء الطقس في توقعاتهم لنشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية شرقية ، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع “مصر 365” ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق 23 مارس من العام الحالي 2019 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 24

شبين الكوم 14 23

طنطا 14 22

دمنهور 13 21

الإسكندرية 13 20

بلطيم 14 21

مطروح 13 19

السلوم 11 19

سيوة 16 26

بور سعيد 16 20

دمياط 15 20

الزقازيق 14 23

الإسماعيلية 13 23

السويس 14 23

العريش 10 22

رفح 10 21

رأس سدر 17 24

نخل 09 21

نويبع 17 25

طابا 12 22

سانت كاترين 06 20

الطور 18 25

شرم الشيخ 19 27

الغردقة 19 28

مرسى علم 16 25

الفيوم 12 27

بني سويف 13 28

المنيا 12 29

أسيوط 13 31

سوهاج 14 32

قنا 13 32

الأقصر 16 34

أسوان 17 35

أبو سمبل 21 37

الوادي الجديد 19 35

شلاتين 20 29

أبو رماد 21 28

رأس حدربة 21 28

حلايب 22 27