مولر ينهي تحقيقاته عن تدخل روسيا بانتخاب ترامب عام 2016

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أعلن روبرت مولر المُحقق الخاص، المُكلف من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي “اف بي آي”، بالتحقيق في مزاعم تدخل الدولة الروسية في الانتخابات الأمريكية، عن انتهائه من إجراء التحقيقات، وقدم تقريره النهائي أمس الجمعة إلى وزارة العدل الأمريكية، والمدعي العام “ويليام بار”.

أعلن ويليام بار، في خطاب وجهه إلى الكونجرس الأمريكي، “إنه ربما يكون قادرًا على تقديم النتائج الأساسية للتحقيق إلى الكونجرس خلال ساعات، على مدار نحو عامين هي فترة التحقيقات، وجه القضاء الأمريكي اتهامات إلى عدد من مساعدي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي متعلقة تواطؤهم مع الروس خلال الحملة الانتخابية التي تم إجراؤها خلال عام 2016، لكن لم يعرف بعد ما إذا كان التحقيق قد خلص إلى تورط الرئيس الذي وصف التحقيق عدة مرات بأنه منحاز”.

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وقد أكد مسؤول بوزارة العدل الأمريكية، “أن مولر لن يوجه أي اتهامات أخرى في هذا الملف”، وأشار إلى “أن المُدعي العام سوف يتحاور مع مسؤولين من بينهم مولر من أجل تحديد المحتوى الذي يمكن كشفه إلى الكونجرس الأمريكي ووسائل الإعلام”.

أجاب التقرير على بعض التساؤلات بعد وصله إلى المدعى العام الأمريكي

صرحت “وكالة أسوشيتيد برس الإخبارية”، إنه ربما لا يُكشف حتى الوقت الراهن أي التفاصيل المثيرة التي يتضمنها التقرير النهائي، الذي تم الانتهاء منه بعد اثنين وعشرين شهراً من التحقيقات، ولكنها قد حاولت الإجابة على بعض من التساؤلات التي تعلق بما سوف يحدث بعد تسليمه لوزارة العدل الأمريكية، ووصوله إلى المُدعي العام، ومن تلك التساؤلات:

ماذا سوف يفعل المُدعي العام الأمريكي؟

سوف يقرر ويليام بار، “ما هي المعلومات والتفاصيل التي يجب تقديمها إلى الكونجرس وإلى الشعب الأمريكي وفي خطابه أمام الكونجرس”.

وأضاف المدعي العام الأمريكي، “إنه ربما سوف يقدم ملخص إجمالي يتضمن على النقاط الأساسية التي تضمنها التقرير مع حلول الإجازة الأسبوعية”، وأضاف، “أنه سوف يستشير مولر ونائب المدعي العام رود روزنستين من أجل تحديد أي المعلومات التي يجب الكشف عنها بما لا يخالف القانون الأمريكي”.

أعلن ويليام بار “سوف أبقى ملتزما بأعلى قدر ممكن من الشفافية، و سوف أبقيكم على إطلاع”.

هل سوف يطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التقرير؟

لم يتضح حتى الوقت الراهن، ما إذا كان دونالد ترامب الرئيس الأمريكي سوف يطلب الاطلاع على التقرير الكامل أم لا؟، وأعلنت وكالة “أسوشيتيد برس”، إنه من غير الواضح ما هي الظروف، وكذلك الشروط التي تخوله من أجل الإطلاع على المعلومات، والتفاصيل التي يتضمنها التقرير هو ومحاميه.

كما أوضحت الوكالة الإخبارية أن “مولر”، قد قدم تقريره لوزارة العدل الأمريكية، وليس إلى البيت الأبيض.

ماذا سوف يفعل الديمقراطيون؟

حيث طالب الحزب الديمقراطي الأمريكي بالإطلاع على النسخة الكاملة من تقرير روبرت مولر، وهددوا الديمقراطيين بإصدار مُذكرة استدعاء في حالة منعهم من هذا، وأعلن “آدم شيف”، وهو رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إن الكونجرس والبلد بأكملها في حاجة إلى معرفة ماذا حدث.

وخلال بيان مشترك قد تم إصداره مساء أمس الجمعة، صرحت “نانسي بيلوسي”، رئيسة مجلس النواب وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ “تشاك شومر”، إنه يجب ألا يسمح “ويليام بار”، إلى البيت الأبيض في “التدخل” بالخطوات التالية.

وأعلنا بيلوسي وشومر “الآن، وقد قدم المحقق الخاص تقريره إلى وزير العدل، من الضروري أن ينشر السيد بار التقرير كاملًا بشكل علني، ويعرض المستندات، والنتائج على الكونجرس”.

وأضاف نانسي بيلوسي، وتشاك شومر، “يجب ألا يسمح بار للرئيس دونالد ترامب، أو محاميه، أو موظفيه بالإطلاع على النتائج أو الأدلة التي توصل إليها المحقق الخاص روبرت مولر، ويجب ألا يسمح إلى البيت الأبيض بالتدخل في قرارات بشأن الأجزاء التي يمكن نشرها من هذه النتائج والأدلة”.

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