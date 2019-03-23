حساسين يشيد بتحرك الإعلام ضد تجاوزات “BBC” ضد مصر وشعبها

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أعرب عضو البرلمان المصري ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي الدكتور سعيد حساسين، عن إشادته بالتحرك السريع من قبل “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، تجاه قيام “قناة BBC البريطانية” بتوجيه إهانات إلى الشعب المصري بأكمله بألفاظ، وعبارات غير لائقة.

وأضاف سعيد حسانين بحسب البيان الصادر عنه، “إن تحرك المجلس الأعلى للإعلام بفتح تحقيق في تلك الواقعة يعد أمر إيجابي”.

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وتساءل سعيد حساسين، “عن أسباب تجاوزات قناة BBC البريطانية ضد جمهورية مصر العربية، وشعبها في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المصرية البريطانية المزيد من التعاون، والتنسيق والعمل المشترك تجاه كافة القضايا الدولية والإقليمية”.

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