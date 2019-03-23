الأرصاد تحذر المواطنين: “متخففوش الملابس.. بكرا برد”

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حذرت إدارة التحاليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، التي يرأسها الدكتور محمود شاهين ، اليوم السبت الموافق 23 مارس من العام الحالي 2019 ، المواطنين من تخفيف الملابس في الوقت الحالي.

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الآن” ، المذاع الذي على فضائية إكسترا نيوز ، صباح اليوم السبت ، قال مدير إدارة التحاليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه رغم الشعور بحرارة الجو خلال ساعات النهار ، لكن درجات الحرارة سوف تنخفض بشكل كبير خلال ساعات الليل ، ما قد يؤدي إلى الإصابة بنزلات برد ، في حالة تخفيف الملابس”.

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ولفت الدكتور محمود شاهين ، إلى أنه اعتبارًا من غد الأحد ، سوف يكون هناك انخفاضًا تدريجيًا جديدًا في درجات الحرارة ، متوقعًا في الوقت ذاته ، أن تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة يوم الإثنين المقبل ، إلى 19 درجة مئوية.

وأكد مدير إدارة التحاليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن الوقت ما زال مبكرًا للذهاب إلى المصايف والشواطئ ، متوقعًا في الوقت ذاته ، بدء الاستقرار في الأحوال الجوية بعد شم النسيم.