عقوبات قانون المرور.. والحالات التي يتم سحب السيارة فيها

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تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب ، برئاسة اللواء كمال عامر ، غدا الأحد الموافق 24 مارس من العام الحالي 2019 ، مشروع قانون المرور الجديد الذي قدمته حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، ومشروعات القوانين التي قدمها النواب عبد المنعم العليمي ، و60 نائبا ، وسيلفيا نبيل لويس و59 نائبا ، وممدوح مقلد و80 نائبا ، وإيهاب منصور و70 نائبا ، وهبة هجرس أحمد و60 نائبا في الشأن ذاته ، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان “الشؤون الدستورية والتشريعية ، الخطة والموازنة ، الصناعة ، والنقل والمواصلات”.

وبحسب محمد بدوي دسوقي ، عضو لجنة النقل في مجلس النواب ، فإن الغرامات المالية تم تقسيمها في القانون إلى 5 شرائح ، وذلك بحسب نوع المخالفة المُرتكبة ، وهي كما يلي:

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أولا: الشريحة الأولى؛، وتتراوح الغرامة فيها من 100 حتى 200 جنيه مصري.

ثانيا: الشريحة الثانية ، وتتراوح الغرامة فيها من 200 حتى 400 جنيه مصري.

ثالثا: الشريحة الثالثة، وتتراوح الغرامة فيها من 400 حتى 1000 جنيه.

رابعا: الشريحة الرابعة ، وتتراوح الغرامة فيها من 2000 حتى 4 ٱلاف جنيه.

خامسا: الشريحة الخامسة، وتتراوح الغرامة فيها من 4 ٱلاف حتى 8 ٱلاف جنيه مصري.

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم السبت ، قال يحيى كدواني ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب ، إن القانون يتضمن عقوبات صارمة لمواجهة حالة الانفلات الموجودة على الطرق ، ومن بينها الحبس المشددة لفترات تتراوح بين 3 و6 و12 شهرًا ، فضلا عن سحب السيارة في عدد من الحالات وهي “أن تكون السيارة من دون ترخيص ، وفي هذه الحالة يتم سحب السيارة وإحالة صاحبها إلى النيابة ، وإذا كان السائق يقود سيارة تحت تأثير المخدرات ، وإذا كانت تفتقد السيارة لشروط الأمان والسلامة”.​​