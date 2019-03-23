القضاء الإداري يقضي بإلغاء قرار وزارة السياحة بفرض رسوم على تكرار العمرة

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قضت الدائرة السابعة “استثمار” التابعة لمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار وزارة السياحة الذي ينص على فرض رسوم إضافية للراغبين في أداء مناسك العمرة ممن سبق لهم تأديتها من قبل والتي تقدر بقيمة 2000 ريال سعودي أي ما يقارب من 10 آلاف جنيه مصري.

وقد أقام الدعوى المحامي “الهيثم هاشم سعد” مختصماً فيها السيد وزير السياحة بصفته، وقد حملت رقم 26987 لسنة 72.

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وقد ذكر التقرير الخارج من هيئة مفوضي الدولة أن تكرار أداء العمرة لا يعد سبباً يعطي أحقية الوزارة في فرض رسوم إضافية على المعتمرين، خاصةً وان وزارة السياحة لا تقوم بتقديم خدمات لراغبي العمرة تكلفها جهد تبذله أو مصاريف إدارية تتكفل بها الوزارة.

وأوصى التقرير بإلغاء قرار الوزير الصادر من قبل بسبب عدم أحقية الوزير او الوزارة بفرض ضرائب أو رسوم أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، وذلك وفقاً لمواد الدستور المصري.