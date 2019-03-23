7 ملايين مصري يستفيدون من تضاعف قيمة المعاش 3 مرات

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قال أستاذ اقتصاديات التمويل في كلية التجارة بجامعة القاهرة ، الدكتور حسن منير ، اليوم السبت الموافق 23 مارس من العام الحالي 2019 ، إن هناك 7 ملايين مواطن مصري مُحالين إلى المعاش ، سوف يستفيدون من قرار الرئيس عبد السيسي الأخير ، الذي وجه بموجبه الحكومة ، بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات ، كما وجه كذلك ، بعرض الأمر على الجمعية العمومية في مجلس الدولة ، لاستطلاع الرأي في بيان التسوية ، بحسب منطوق الحكم.

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وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ، في برنامجها “صالة التحرير” ، المُذاع على فضائية “صدى البلد” ، توقع أستاذ الاقتصاد ، أن تتضاعف قيمة المعاش 3 مرات ، حال استثمار هذه الأموال بالشكل الصحيح ، متابعا: “نخشى من ضخ هذه الأموال في صناديق استثمارية ، والأوراق المالية تتجه نحو البورصة ، هذا لن يعود بالنفع الكافي على الاقتصاد المصري ، وسوف يستفيد منه من اشتروا الأسهم”.

وزاد الدكتور حسن منير: “نريد توجيه هذه الأموال إلى السندات الحكومية بشكل كبير ، حيث إن الدولة سوف تصدرها بعوائد أقل ، ما سوف يساعد بدوره على خفض سعر الفائدة في الاقتصاد المصري ، ومن ثم ينخفض التضخم ومعدلات البطالة كذلك”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات ، وبعرض الأمر على الجمعية العمومية في مجلس الدولة ، بهدف استطلاع الرأي في بيان التسوية ، وفقًا لمنطوق الحكم ، وذلك قبل أن تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، جلسة الاستشكال التي تحدد لها مسبقا جلسة 24 مارس الجاري ، الذي رفعته وزيرة التضامن الاجتماعي ، بهدف وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ، الصادر في 21 فبراير الماضي ، والذي قضى بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة.