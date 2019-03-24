تعرف على.. المستندات المطلوبة من الفائز في حج القرعة قبل السفر

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يجب على الفائز في حج القرعة لهذا العام 1440هـ/ 2019م، تجهيز بعض من المستندات المطلوبة من أجل تسليمها إلى الشؤون الإدارية ليتم إنهاء الإجراءات اللازمة الحاجة بأداء مناسك الحج.

والأوراق المطلوبة من الفائزين فى حج القرعة

جواز سفر دولي مميكن لكل فائز وجواز سفر دولي مميكن لمرافق الحاج، “إن وجد” على ألا تقل مدة صلاحيته عن عام. سوف يتم رفض جواز السفر المجدد مدة صلاحيته من الداخل، بسبب عدم قبول بياناته عند الإدراج في نظام المسار الإلكتروني، ويراعى تسليم جواز السفر الدولي المميكن بمعرفة الحاج الفائز عند تحصيل تكاليف الحج منه. يجب إرفاق جواز سفر المحرم بجواز سفر السيدة المرافقة له. 4 صور حديثة مقاس “4 × 6” بخلفية بيضاء مدون عليها من الخلف بيانات صاحب الجواز. البطاقة الصحية الخاصة بتلقي التطعيم “لقاح الأنفلونزا الموسمية، اللقاح الرباعي 135ACYW، والحمى المخية الشوكية” أو أى تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة والسكان. تقديم ما يفيد توقيع الكشف الطبي على الفائز في أحد المستشفيات المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان، والتي يعلن عنها. تقديم صحيفة حالة جنائية مميكنة “فيش الحج”. تقديم بيان الموقف التجنيدي للفائزين بحج القرعة، ومرافقيهم “إن وجدوا” فى سن التجنيد، الفائزون بالقرعة “من مواليد 18 مارس لعام 1941” وما قبلها غير مطالبين بتقديم الموقف التجنيدي عند السفر، ما عدا ذلك يراعى تقديم مستند التجنيد عند سفره. موافقات السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عمله. تقديم الإيصال الصادر من “شركة تسهيل” المنوط بها رفع البصمة الحيوية كشرط الحصول على تأشيرة السفر مع إرفاقه في جواز السفر الدولي للحاج بالغلاف الخلفي. حمل بطاقة صحية محدد بها الأمراض المصابين بها، والأدوية الممنوعين من تناولها بالنسبة للحجاج الذين يحتاجون إلى رعاية طبية خاصة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الفائزين بحج القرعة لهذا العام 1440 هـ/ 2019، يحظون بتيسيرات وخدمات كبرى، من أبرزها قرب مقار الإقامة من الحرم المكي، والمدني، والاهتمام بمنظومة النقل للمشاعر المقدسة، وتوفير أطباء، وتوفير وعاظ مرافقين إلى ضيوف الرحمن.

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