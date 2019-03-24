التفاصيل كاملة.. عن مبادرة “وظيفة تك” والرواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه

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أعلنت مدير المعهد القومي للاتصالات إيمان عاشور، أن التقديم من أجل التدريب في مبادرة “وظيفة تك” يتم من خلال “موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

جاءت إيمان عاشور، خلال مداخلة هاتفية لها عبر برنامج “اليوم وغدًا” الذى تقدمه “آية عبدالرحمن”، ويتم إذاعته عبر قناة إكسترا نيوز.

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وأشارت إلى “أن من يقوم باختبار المتقدمين فى “مبادرة وظيفة تك”، هى الشركة التى تقوم بعملية التدريب، وأوضحت “أن الحد الأدني والحد الأقصي للمرتبات فى “مبادرة وظيفة تك”، يتم تحديده تبعًا للتخصصات”.

وأضافت، “أن هناك تخصصات، والحد الأدني من المرتبات يصل إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيهًا مصريًا، والحد الأقصي للمرتبات تصل إلى 10 آلاف جنيهًا مصريًا”..

صرح عضو المكتب الفني لرئيس بنك ناصر الاجتماعي، “أحمد روميش”، خلال حواره إلى البرنامج، إن البنك قد قام بتخصيص ما يقارب من 100 مليون جنيهًا مصريًا لمبادرة “وظيفة تك”، جميعها على شكل قروض حسنة.

وأوضح، “أن المرحلة الأولى من مبادرة وظيفة تك تستهدف خريجى الجامعات بداية من عام 2014، تابع حديثه، “سوف يتم العمل على التوسع إلى قطاعات أخرى، وليس قطاع الاتصالات فقط، إلى جانب العمل على المساهمة فى تقليل معدلات البطالة، ومساعدة الشباب المصري من أجل الحصول على فرص عمل مناسبة”.

لفت أحمد روميش، “إلى أن مبادرة وظيفة تك، قد طُرحت فى كافة فروع بنك ناصر الاجتماعي والتي تصل إلى 93 فرع في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، وأن وزارة الاتصالات المصرية قد عملت على توفير ما يقارب من 1600 وظيفة، والمحفظة الإجمالية للتمويل تستطيع تغطية أكثر من 3 آلاف وظيفة”.

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