بالفيديو.. استشارى أمن معلومات يوضح حقيقة التطبيقات المجانية

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أعلن استشاري أمن المعلومات وليد عبد المقصود، “إن كافة التطبيقات المجانية عبر الإنترنت هى بالفعل تطبيقات مدفوعة، وليست تطبيقات مجانية كما يعتقد الكثير منّا”.

وأوضح، “قيمة تلك التطبيقات المجانية في العمل على تجميع البيانات من أجل استغلالها، سواء من أجل خدمة الشركة، أو من أجل بيع البيانات الشخصية”.

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جاءت تصريحات استشاري أمن المعلومات خلال حواره مع الإعلامى “وائل الإبراشى”، في برنامج “كل يوم” الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “ON E”.

وأوضح وليد عبدالمقصود، “أن الشركة التى تحصل على المعلومات، تقوم بتحليلها تلك المعلومات بعد تجميعها، والحصول عليها بشكل مجاني من قبل المواطن نفسه، ثم تقم بإعادة تسويقها، ويعد أعلى استثمار بمصر، هو استثمار التطبيقات الذكية الأوروبية التي دخلت إلى الدولة المصرية”.

وأكد، “أنه تم ثبوت بعض البرامج تخترق خصوصية المواطن المصري، وعلى الرغم من أهمية قانون حماية البيانات الشخصية، إلا أنه لا يستطيع حماية البيانات الخاصة بالمواطنين بنسبة 100%”.

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