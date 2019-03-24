غلق طريق الفرافرة/ الواحات البحرية اليوم.. تعرف على الأسباب

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أعلن اللواء محمد كمال سالم مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، عن إصدار قرار ينص على غلق طريق الفرافرة/ الواحات البحرية، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، وانعدام مستوى الرؤية في الطريق، وتأتي تلك الخطوة في إطار الحرص على حياة مستخدمي الطريق.

غلق طريق الفرافرة/ الواحات البحرية اليوم

أكد العميد طارق ألهم مدير الإدارة العامة للمرور بالوادى الجديد، “أن إعداد مجموعة من الخطط وبدائلها تتم تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، اللواء محمد كمال سالم، من أجل التغلب على أي موقف قد تحدث خلال موجة الطقس السيئ”.

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وأكد مدير الإدارة العامة للمرور في الوادي الجديد على العمل على إيجاد محاور وطرق بديلة، كما أضاف تم الدفع بمجموعة من سيارات الانضباط المروري، والأوناش من أجل العمل على رفع أى سيارات، أو ومركبات متعطلة بالطرق بسبب سوء الأحوال الجوية لعدم التأثير على الحركة المرور.

مرور الوادي الجديد يطالب بالجميع توخي الحيطة والحذر

كما أهاب “مدير مرور الوادى الجديد”، بالجموع بتوخي أقصى درجات الحيطة، والحذر أثناء القيادة في حال العواصف الترابية، لعدم تعرضهم إلى الخطر، وعدم تجاوز السرعات المقررة، وخصوصًا على الطرق والمحاور الرئيسية التي تشهد حوادث متكررة، بسبب الأخطاء البشرية، والتى من أبرزها “القيادة بسرعات جنونية”، والتي تعرض الشخص وغيره إلى الخطر.

عاصفة ترابية شديدة تضرب مراكز الفرافرة مساء أمس السبت

ويجدر هنا الإشارة إن عاصفة ترابية شديدة قد ضربت مركز الفرافرة مساء أمس السبت، إلى جانب بعض من المناطق الجنوبية في المحافظة، والصحراء الغربية، والتي أدت إلى حجب الرؤية على الطرق السريعة، والطرق الداخلية بالقرى والمدن إلى جانب زحف الكثبان الرملية على الطرق الأسفلتية.

قرر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، رفع درجة الاستعداد بكافة المديريات، والوحدات المحلية في محافظة الوادي الجديد، تحسبًا إلى أي تقلبات في الحالة الجوية، بعد تعرض المحافظة إلى عاصفة ترابية تسببت فى حجب الرؤية على المحاور والطرق السريعة وفي مداخل القرى والمدن التابعة للمحافظة.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، عن وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على معظم أنحاء جمهورية مصر العربية، تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الدولة المصرية، كما تنشط على البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

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