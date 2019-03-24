برودة شديدة وأمطار.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

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يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الأحد الموافق 24 مارس من العام الحالي 2019 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة ، دافئ على شمال الصعيد ، حار بالنسبة لهذا الوقت من العام على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، شديد البرودة خلال ساعات الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، على مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وحسب ما ذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء ، حيث يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية البلاد ، حتى شمال الصعيد وسيناء ، بينما تنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم الأنحاء ، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وتنشط أيضا على البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس، ما يؤدي بدروه إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

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وأضاف خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، على مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر حتى 3 أمتار ، بينما تكون الرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يخص حالة البحر الأحمر ، لفت خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، على مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، إلى أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر ، بينما تكون الرياح السطحية شمالية غربية.

ويقدم موقع “مصر 365” ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد ، الموافق 24 مارس من العام الحالي 2019 ، حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، على مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 22

شبين الكوم 15 22

طنطا 15 22

دمنهور 14 21

الإسكندرية 15 20

بلطيم 15 21

مطروح 15 19

السلوم 12 19

سيوة 15 23

بور سعيد 16 20

دمياط 15 20

الزقازيق 14 23

الإسماعيلية 15 24

السويس 14 22

العريش 11 22

رفح 10 21

رأس سدر 15 22

نخل 09 22

نويبع 19 23

طابا 18 21

سانت كاترين 07 15

الطور 16 23

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 16 26

مرسى علم 16 25

الفيوم 15 22

بني سويف 14 23

المنيا 13 24

أسيوط 14 24

سوهاج 14 25

قنا 15 26

الأقصر 16 28

أسوان 17 29

أبو سمبل 20 28

الوادي الجديد 18 27

شلاتين 21 32

أبو رماد 22 34

رأس حدربة 22 32

حلايب 23 29