القاهرة تنقل 224 أسرة من أكشاك أبو السعود لتسكينهم بالأسمرات

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أعلن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية “اللواء أحمد فؤاد”، عن عدد الأسر الذين قد تم تسكينها في حى الاسمرات، والذين بلغ عددهم ما يقارب من 224 أسرة من سكان منطقة “أبو السعود”، القائمة في حى مصر القديمة، والجاري العمل على إزالتها للخطورة الداهمة.

وأوضح نائب محافظة القاهرة، “أنه بناء على توجيهات الصادرة عن محافظة القاهرة يتم لليوم الثالث على التوالى، استمرار أعمال إزالة العقارات ذات خطورة على السكان، حيث تم هدم ما يقارب من 138 عقار حتى الوقت الراهن، وتم تسكين كافة الأسر في حى الاسمرات بوحدات كاملة الأثاث، ومزودة بكافة الأجهزة الكهربائية.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن “منطقة أكشاك أبو السعود”، القائمة في مصر القديمة تعد من المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الثانية، و مقامة على أراضى تعود ملكيتها إلى الدولة المصرية.

صدر قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتعمير، وصدر قرار من محافظ القاهرة باعتماد منطقة أكشاك أبو السعود على أنها منطقة إعادة تخطيط بما يتناسب مع أهمية المنطقة التراثية والسياحية وقربها من، “مجمع الأديان، وسور مجرى العيون”، ويتم العمل خلال الوقت الراهن على تطويرها بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني ووزارة الآثار المصرية”.

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