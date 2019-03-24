تشغيل منصة الامتحان الإلكتروني للصف الأول الثانوي.. وتشكيل غرفة عمليات لقياس التحميلات

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تشغيل منصة الامتحان الإلكتروني الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي، ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء الامتحان التجريبي الإلكترونى الأول لطلاب المرحلة الثانوية.

صرحت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، “إن المنصة تعمل منذ التاسعة صباح اليوم الأحد 24 من شهر مارس الجاري لعام 2019، وقد يحدث أن يتأخر تحميل المنصة فى إحدى المناطق أو المدارس.

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وشددت المصادر على وجود غرفة عمليات تتابع قياس التحميل، وإعادة الترتيبات، وتتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أي مشكلات الفنية أو تقنية للامتحان التجريبي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، وأيضا متابعة أي مشكلات للطلاب الخاصة بشريحة التابلت التعليمي.

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