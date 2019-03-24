تعليق شركات السياحة على إلغاء رسوم تكرار العمرة

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أعرب عدد كبير من أصحاب شركات السياحة الدينية العاملة في مجال الحج والعمرة، عن ترحيبهم بالقرار الصادر عن “محكمة القضاء الإداري”، الذي نص على إلغاء فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة خلال ثلاثة سنوات مضت.

أعلنت رانيا المشاط وزيرة السياحة، أن القرار فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة خلال الـ 3 سنوات مضت صدر في أواخر شهر فبراير من العام السابق، الذي نص على فرض رسوم على المعتمرين بقيمة تصل إلى 2000 ريال سعودى “أي ما يعادل 10 آلاف جنيهًا مصريًا، وكان معمول بهذا القرار قبل أن تقضي محكمة القضاء الإداري أمس السبت، ببطلان هذا القرار.

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سلطان: السياحة المصرية واللجنة العليا للحج في مشكلة كبيرة خلال الفترة القادمة

أعلن مالك شركة سياحية تعمل في مجال الحج والعمرة ياسر سلطان، “ما زلت عند رأيي السابق بأنه لا رسوم إلا بقانون، وحرية السفر حق دستوري لكافة المواطنين، ولا يصح إلا الصحيح”.

وأضاف سلطان، “هناك مشكلة كبيرة سوف تواجه وزارة السياحة المصرية، واللجنة العليا للحج والعمرة خلال الفترة القليلة القادمة، وهي ماذا لو طالب من دفع هذه الرسوم في السابق استرداد ما دفعه بعد حكم إلغاء رسوم التكرار”.

البكري: نحن سعداء مثل كل الناس وأكثر

أعرب ملك شركة سياحة دينية يدعى “أحمد البكري”، عن سعادته الغامرة فور سماع قرار المحكمة الإدارية، وأضاف، “نحن سعداء مثل كل الناس، وأكتر ﻷننا كنا بنشوف المعتمرين اللي نفسهم يطلعوا عمرة، ومش قادرين بسبب الرسوم”.

هزاع: قرار إلغاء رسوم العمرة يصب في مصلحة المواطن

أعلن عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية الدكتور حسام هزاع، “إن قرار المحكمة الإدارية بإلغاء رسوم العمرة يصب في مصلحة المواطن، لكن ينقصنا معرفة آلية التنفيذ، وكيف، ومتى يطبق القرار”.

السياحة: نحترم الأحكام القضائية وننتظر وصول الحكم لمعرفة الأسباب والحجة

علَّق وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الشركات السياحية مجدي شلبي، على قرار إلغاء محكمة القضاء الإداري فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة، حيث أعلن، “نحترم الأحكام القضائية كونها لها حجية واجبة النفاذ، وننتظر وصول الحكم لمعرفة الأسباب والحجة”.

وأوضح مجدي شلبي، “أن وزارة السياحة المصرية تنظر في الحكم حال وصوله فورًا من أجل بحث آلية التنفيذ، وتوقيتها المحددة”، وأكد، “أن كافة الإجراءات تتوقف إلى حين معرفة حيثيات الحكم المحكمة الإدارية”.

اللجنة العليا للحج والعمرة: نحترم أحكام القضاء الإداري بشأن وقف تنفيذ قرار فرض رسوم إضافية على تكرار العمر

أكد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة أشرف شيحة، على ضرورة احترام أحكام القضاء الإداري الصادرة عن مجلس الدولة، بشأن وقف تنفيذ وإلغاء قرار فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة.

وأوضح، “أن اللجنة العليا للحج والعمرة سوف تعقد اجتماع خلال الأيام القليلة القادمة من أجل دراسة الوضع الحالي، وبحث موقف الشركات التي تعمل في موسم العمرة، وإمكانية العمل بالقرار خلال شهري شعبان ورمضان القادمين”.

ويجدر هنا الإشارة إلى إن “محكمة القضاء الإداري”، قد قضت أمس السبت، بإلغاء قرار الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الدكتورة، بفرض تصل إلى 2000 ريال سعودي على مكرري العمرة خلال 3 سنوات مضت.

وأكدت الدعوى القضائية المقامة من قبل الدكتور حسين المطعني، وحنان جورج، المحامين، مخالفة ذلك قرار الوزاري للدستور والقانون المصري اللذين ينصان على عدم جواز فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون.

وأوضحت محكمة القضاء الإداري أن القرار الوزاري قد تضمن على مخالفة لمبدأ “المساواة بين المواطنين”، المنصوص عليه في المادة رقم 53 من الدستور المصري، وذلك بسبب فرض رسوم باهظة على المعتمرين، دون غيرهم من المسافرين.

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