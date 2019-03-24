المترو يوضح حقيقة تعطل الخط الثاني

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أعلن المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي، عن نفيه لما تم نشره عبر أحد المواقع الإلكترونية تحت عنوان “عطل بالخط الثاني في مترو الأنفاق”.

وأصدرت شركة مترو الأنفاق بيان، جاء فيه “أن حركة مترو الأنفاق في الخط الثاني، وفي خطوط المترو الثلاثة تعمل بانتظام”.

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وأهابت شركة مترو الأنفاق بكافة وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بالمترو، باعتباره أنه مرفق حيوي هام يقدم خدمة لملايين الركاب بشكل يومي.

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