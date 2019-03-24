شطب إشكال “التضامن” رسميًا لوقف حكم إضافة علاوات أصحاب المعاشات

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قرر “محكمة القاهرة للأمور المستعجلة”، اليوم الأحد 24 من شهر مارس الجاري لعام 2019، شطب إشكال “وزارة التضامن الاجتماعي”، الذي أقامته من أجل وقف تنفيذ حكم “المحكمة الإدارية العليا”، الصادر في 21 من شهر فبراير السابق، بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة.

وقد كلف رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وزارة التضامن الاجتماعي بسحب الإشكال المقدم، والعمل على تنفيذ صرف العلاوات الخمس إلى أصحاب المعاشات.

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وقد اختصم الإشكال كلا من رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات البدري فرغلي، ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

طالب الإشكال بالعمل على وقف تنفيذ الحكم الصادر في الطعون الصادرة بأرقام التالية: “57345، 59539، 64384″، لعام 64 قضائية أمام “المحكمة الإدارية العليا”.

أصدرت “المحكمة الإدارية العليا”، تحت نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة المستشار أحمد الفقي، حكم قضائي بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة “تسوية معاش الأجر”، المتغير لهم بالعمل على احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي، ضمن المبلغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة مئوية تصل إلى 80% من مجموع قيمته، وذلك بالقضية المعروفة تحت مسمى “صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات”.

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