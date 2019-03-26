أول تعليق من وزارة السياحة عن قرار إلغاء رسوم تكرار العمرة

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صرحت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، “إن الوزارة تحرص كل الحرص على تنفيذ أحكام القضاء المصري، الواجبة النفاذ اعلاءً لمبدأ سيادة القانون، واحترامًا لحجية الأحكام القضائية.

جاء تلك التصريحات عن وزيرة السياحة عقب صدور حكم من “محكمة القضاء الإداري”، التابعة لمجلس الدولة حيث نص الحكم القضائي على إلغاء رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين.

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ووجهت وزيرة السياحة الدكتور رانيا المشاط، بحسب بيان الصادر عنها، “اللجنة العليا للحج والعمرة بتدارس آلية، وسبل تنفيذ هذا الحكم تبعًت لما جاء بمنطوقه، وأسبابه الجوهرية”.

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