الأرصاد: “لا تخففوا ملابسكم”.. توقعات بسقوط أمطار والبرودة مستمرة ليلًا

Advertisements

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه رغم بدء فصل الربيع الخميس الماضي، إلا أنه لا يجب أن ننخدع بالارتفاع التدريجي في درجات الحرارة الذي شهدته ساعات النهار في مختلف محافظات ومدن الجمهورية.

وأضاف الدكتور أحمد عبد العال، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، الموافق 24 مارس، محذرا المواطنين من خطورة تخفيف الملابس، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا، خشية الإصابة بنزلات البرد.

Advertisements

ووفق ما أشارت إليه توقعات رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فأنه يستمر نشاط الرياح حتى غدٍ الاثنين، مع انخفاض فى درجات الحرارة ما بين درجتين إلى 3 درجات على شمال البلاد.

ولفت “عبد العال” إلى أنه هناك فرصة لسقوط الأمطار على جنوب البلاد والصحراء الغربية والسواحل الشمالية وقد تصل خفيفة إلى القاهرة.

وعن سرعة الرياح، ذكر رئيس الهيئة أنها لن تزيد السرعة عن 18 أو 19 عقدة على أغلب الأحوال وتكون متوسطة، مشيرا إلى وجود اضطراب فى حركة الملاحة بالبحرين الأبيض والأحمر.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا حول توقعات الخبراء لطقس الغد الإثنين، والتي ذكرت أن طقس الغد يشهد تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والتي قد يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد ومناطق من سيناء قد تمتد لمناطق من القاهرة والوجه البحرى .

وأوضج البيان، أن خبراء الأرصاد يتوقعون أن يسود غدًا الإثنين، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على الوجه البحرى والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، أما عن نشاط الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية تنشط على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد كما تنشط على البحرين مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن بيان درجات الحرارة المتوقعة في بعض محافظات ومدن جمهورية مصر العربية فهي كالتالي:

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة.

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 15 درجة.

مرسى مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.

سوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

قنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.