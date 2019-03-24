قرار جمهوري بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف

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صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، الموافق ٢٤ مارس، على القرار الجمهوري رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩، وهو خاص بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والجنود السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم حال وفاتهم.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يمنح معاشاً استثنائياً مقداره ٧٥٠ جنيها شهرياً لكل من ضباط الصف والجنود السابقين المذكورين والمنتهي خدمتهم وهم : أحمد حلمي أحمد المسلكاوي ( رقيب ) وإسماعيل ابراهيم اسماعيل ابراهيم ( رقيب ) ومحمد عوض شحاته عبدالفتاح ( رقيب ) والمجندين محل ابراهيم ارمانيوس عبدالمسيح ومحمد عبدالرحمن محمود هلال وبهاء طه محمد البسراوي بركات ومحمد محمد علي محمد محمد البحراوي وكيرلس اسحق كامل ناشد ومصطفي محمد عبدالرحمن الملاح ومحمود أحمد محمد احمد الطويل وحسين مصطفي محمد حسن وخالد عبداللطيف عبدالجليل زعير وخالد برسي عبده مصري ومحمد صلاح محمد عبدالغني واحمد محمد حامد محمد، ومحمد عماد محمد الشاذلي وطاهر أبوزيد محمد ابوزيد ومحمود فهيم شحاته الطنطاوي محمد.

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كم جاء نص المادة الثانية من القرار ما يلي : يتم منح معاشاً استثنائياً بقدر ٧٥٠ جنيهاً للمستحقين من ضباط الصف المتطوعين المتوفين بعد إنهاء خدمتهم وهم : مصباح محمد عبدالسلام أحمد ( رقيب ) ومحمد طه احمد السيد ( رقيب ) وصبحي سعيد عبدالمجيد زكري ( رقيب ) والسيد حسن محمد عوض الله ( رقيب ).

هذا فيما نصت المادة الثالثة : أنه علي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير المالية تنفيذ هذا القرا.

وتم نشر هذا القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد الموافق ٢٤ مارس من العام الجاري ٢٠١٩.