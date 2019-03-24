قرارات مهمة لوزير التعليم عقب تعطل الامتحان الإلكتروني.. تعرف عليها

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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، الموافق ٢٤ مارس، إنه سيتم إتاحة امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة حتى نهاية اليوم ، وهذا لإعطاء الفرصة للطلاب التدريب عليه بعد عدم تمكنهم من الدخول على “السيرفر” الخاص بالامتحانات نتيجة محاولات البعض العبث بسيرفر الامتحانات.

وفي رسالة صوتية تم بثها على موقع الوزارة قال “شوقي” : “أبنائنا الطلاب، إن تجربة اليوم كشفت العديد من الجوانب التي سنعمل على الاستفادة منها خلال الأيام المقبلة لتأمين وصول الامتحان التدريبي لأبنائنا الطلاب”. لافتا إلى أن الهدف من امتحان اليوم الإلكتروني هو تدريب الطلاب على شكل الامتحان واختبار مكونات المنظومة الإلكترونية.

وخلال الرسالة الصوتية كشف الوزير عن السبب وراء تعطل موقع الامتحان الإلكتروني حيث قال: “بالرصد وجدنا ما يقرب من 3 ملايين محاولة دخول على السيرفر الخاص بالامتحانات، وذلك منذ الدقائق الأولى من صباح اليوم الأحد واستمرت حتى مساء اليوم والتي وصلت إلى 4 ملايين محاولة دخول على السيرفر من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا، من خارج وداخل مصر، على الرغم من أن عدد طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية يبلغ 650 ألف طالب”.

وقال شوقي:” أنه لتفادي ذلك العطل في الامتحانات المقبلة فقد تقرر زيادة سعة السيرفر الخاص بالامتحانات بشكل يحقق سهولة ويسر لأبنائنا الطلاب في تأدية امتحان الغد، وتقرر منع الدخول على السيرفر من خارج مصر واقتصاره فقط على داخل مصر في المدارس من خلال شبكة الواي فاي الخاصة بالمدرسة أو من خلال الشريحة التي تم توزيعها على الطلاب، وذلك من خلال الأرقام الخاصة بها”.

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و لفت وزير التربية والتعليم إلى أنه تقرر أيضا إصدار كود موحد على مستوى الجمهورية سيتم إعلانه مساء اليوم السابق لامتحان المادة، حيث سيتم مراعاة وضع كود خاص بالمدارس التي تدرس باللغة العربية وكود خاص بالمدارس الإنجليزية وكود خاص بالمدارس الفرنسية، وذلك لتفادي حالة القلق والتعب التي شاهدناها اليوم على أولياء الأمور والطلاب”.

وفي حديثه للطلاب تابع الدكتور طارق شوقي، قائلا: “الطلاب الذين لم يتوفر لديهم شبكة إنترنت في المدارس أو لم يتم تفعيل الشريحة الخاصة بالتابلت بعد، أحب أقول لهم لا تقلقوا سيتم توفير نسخة من الامتحان مساء كل يوم على موقع الوزارة للتدريب عليها”.

وأكد في رسالته لطلاب الصف الأول الثانوي، موضحاً أن أي نظام إلكتروني يجب أننا نجربه مرة واثنين وثلاثة، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائي الذي سيتم اعتماده، مطالبا الطلاب وأولياء الأمور بعد الانسياق خلف الشائعات التي تروج حول النظام التعليمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وفي نهاية رسالته الصوتيه طمأن الدكتور طارق، أبناءه الطلاب، أنه يتابع الموقف لحظة بلحظة مضيفاً أنه سيعلن مساء كل يوم الموقف بالتحديد مع إعلان الاحصائيات، وأنه لا داعي للقلق، متمنيا للطلاب النجاح والتوفيق.