الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر والبرودة مستمرة ليلاً.. العظمى بالقاهرة ٢٠درجة

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حالة من الطقس غير المستقر تسود البلاد هذه الفترة، وهي طبيعة فصل الربيع الذي بدأ منذ أربعة أيام، وحسبما ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليومية عن أحوال الطقس، فإن الخبراء يتوقعون أن يسود البلاد اليوم الإثنين، الموافق ٢٥ مارس، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا

وأضافت توقعات الخبراء أن يكون نشاط الرياح أغلبها شمالية غربية نشطة في سرعتها على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كذلك تنشط الرياح على البحرين المتوسط والأحمر ما ينتج عنه اضطراب الملاحة البحرية هناك، بينما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والتي قد يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد ومناطق من سيناء قد تمتد إلى بعض مناطق بالوجه البحرى والقاهرة .

وفيما يخص حالة البحرين، أوضحت نشرة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة ويكون ارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

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ووفق ما نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم، يرصد لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر وبعض عواصم الدول العربية والأوربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، الموافق 25 مارس، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 14 20

شبين الكوم 13 20

طنطا 13 19

دمنهور 14 19

الإسكندرية 15 18

بلطيم 14 20

مطروح 15 20

السلوم 13 20

سيوة 13 20

بورسعيد 15 18

دمياط 15 18

الزقازيق 14 20

الاسماعيلية 14 20

السويس 14 21

العريش 11 19

رفح 10 18

رأس سدر 17 22

نخل 11 18

نويبع 18 18

طابا 17 20

كاترين 07 15

الطور 16 22

شرم الشيخ 19 23

الغردقة 18 24

مرسى علم 15 25

الفيوم 13 21

بنى سويف 12 21

المنيا 13 22

أسيوط 13 22

سوهاج 14 23

قنا 14 24

الأقصر 15 24

أسوان 15 25

أبوسمبل 19 25

الوادى الجديد 18 26

شلاتين 20 28

ابو رماد 21 30

راس حدربة 21 27

حلايب 20 28

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، الموافق 25 مارس، على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 31

المدينة 15 27

الرياض 22 30

المنامة 20 26

أبوظبى 24 32

الدوحة 22 25

الكويت 17 28

دمشق 04 14

بيروت 12 17

عمان 04 10

القدس 05 10

غزة 11 18

بغداد 12 22

مسقط 23 28

صنعاء 12 28

الخرطوم 21 38

طرابلس 12 17

تونس 10 20

الجزائر 11 18

الرباط 13 23

نواكشوط 15 23

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، الموافق 25 مارس، اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -03 13

اسطنبول 05 14

اسلام اباد 13 26

نيودلهى 16 31

جاكرتا 25 32

بكين 05 20

كوالامبور 25 34

طوكيو 08 16

أثينا 09 20

روما 07 20

باريس 03 12

مدريد 07 22

برلين 02 08

لندن 03 12

مونتريال -09 -01

موسكو -01 05

نيويورك -01 10

واشنطن 01 13