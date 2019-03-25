بالصور.. تعرٌض محافظات مصر لسقوط أمطار خفيفة واضطراب حركة الملاحة بالموانئ

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موجة من الطقس السئ الذي صاحبتها سقوط الأمطار ، تعرضت لها اليوم الإثنين، الموافق 25 مارس، محافظات الجمهورية وعلى رأسها العاصمة وبعض المحافظات الساحلية، حيث شهدت عدة مناطق بالقاهرة سقوط أمطار خفيفة، منذ قليل، مع وجود نشاط مكثف للرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقد رصدت كاميرا موقع “مصر 365” صورًا لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة في سماء القاهرة والإسكندرية ودمياط والبحيرة ، فيما اضطربت حركة الملاحة في البحرين المتوسط والأحمر.

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كذلك تشهد مدينا بور سعيد وبور فؤاد سقوط أمطار غزيرة، مع تعالي أصوات الرعد والبرق المصحوبة بطقس بارد ورياح شديدة أدت إلى إرتباك فى حركة مرور السيارات بالشوارع والميادين.

ون ناحيتها أعلنت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى، أن هناك تنسيق مع رؤساء الأحياء على رفع حالة الطوارئ لسحب المياه من الشوارع والأحياء التى أغرقتها الأمطار لتسهيل حركة مرور المركبات بخطوط السير، وتمكين المشاة من العبور.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء، خلال الساعات القادمة من اليوم الاثنين، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد ومناطق من سيناء، تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة.

فيما ذكر بيان هيئة الأرصاد إن طقس اتليوم الإثنين، مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين ، أوضح الخبراء أنه بالنسبة البحر المتوسط، فهي معتدلة إلى مضطربة ويكون ارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فهي مضطربة ويكون ارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.​

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة توخى الحذر، وعدم تخفيف الملابس، واستمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة أثناء الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

