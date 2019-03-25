“الأرصاد” تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتفاصيل طقي الـ48 ساعة القادمة

Advertisements

شهدت مناطق متفرقة بالجمهورية اليوم الإثنين، الموافق 25 مارس، موجة سقوط أمطار على أغلب المحافظات، والتي امتدت للقاهرة والجيزة، فضلا عن نشاط مكثف للرياح ، يأتي هذا وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد بطقس غير مستقر، مع التوقع أن تنتهى تلك الموجة مع نهاية اليوم الإثنين ، حيث يتوقع الخبراء أن تهدأ نشاط الرياح وتنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ، لتشهد أغلب الأنحاء طقس مستقر نسبيا من الغد ، ولكن تزال الأجواء شديدة البرودة ليلا .

ومن ناحيته كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء موجة الطقس السئ، حيث أكد أن حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية سوف تنتهى اليوم الإثنين، ليبدأ من غدا الثلاثاء حالة تحسن بالأحوال الجوية واستقرار بحالة الجو حيث على أن تنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية فقط.

Advertisements

وأضاف “شاهين” أنه مع حلول غدا الثلاثاء سوف تهدأ حركة الرياح ، لافتًا إلى أنه لازالت الأجواء شديدة البرودة مستمرة ليلا، لذلك نصح المواطنين بضرورة توخى الحذر وعدم تخفيف الملابس واستمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة أثناء الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

وأكد مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من يوم الأربعاء المقبل، سوف ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي على أغلب الأنحاء حتى تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعة فى مثل هذا الوقت من السنة ،مشيرا إلى تكون الشبورة المائية في الصباح بداية من الغد على الطرق لذلك ينصح السائقين بتوخى الحذر وتجنب السرعات الزائدة واتباع تعلميات المرور .

وعن حالة الطقس وبيان درجات الحرارة المتوقعة في الـ48 ساعة القادمة على مدن ومحافظات الجمهورية، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية إنها كالأتي:

توقعات الخبراء لطقس غدا الثلاثاء

و عن حالة طقس المتوقعة غدا الثلاثاء ، ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن الخبراء يتوقعون أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضح البيان أنه تقل الرؤية فى في ظل وجود الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كذلك تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والتي قد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح تكون معتدلة .

أما عن بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، في كالآتي: السواحل الشمالية الغربية العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وبالوجه البحرى والقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وشمال الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجات، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

توقعات الخبراء لطقس الأربعاء المقبل

وبخصوص حالة الطقس المتوقعة، الأربعاء المقبل، فأنه وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجويةن فغن الخبراء يتوقعون أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، فيسوط طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كذلك توقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح معتدلة .

أما عن بيان درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء المقبل، السواحل الشمالية الغربية العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وبالوجه البحرى والقاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، وشمال الصعيد العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.