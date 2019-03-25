مظاهرات وحالة غصب بين طلاب أولى ثانوي بعد فشل الامتحان الإلكتروني للمرة الثانية.. تفاصيل

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حالة من السخط والإحباط انتابت طلاب الصف الأول الثانوى، بسبب فشلهم للمرة الثانية في الدخول إلى منصة الامتحان الإلكتروني لمادة الأحياء، بسبب خطأ تقني حدث أيضا بالأمس عند إجراء امتحان اللغة العربية، لتكن جملة “السيستم واقع” هي عنوان وزارة التربية والتعليم اليوم لأول اختبار حقيقي لمنظومة التعليم الجديدة.

وعقب ذلك قام العشرات من طلاب الصف الأول الثانوي، ظهر اليوم الاثنين، الموافق ٢٥ مارس، بالتظاهر أمام مبنى الديوان العام بمحافظة الشرقية، وذلك بسب عدم تمكنهم من أداء الامتحان لليوم الثاني على التوالي لعدم وجود خدمة الإنترنت.

وكانت الامتحانات الإلكترونية الأولى لطلاب الصف الأول الثانوي عبر جهاز “التابلت” بجميع المدارس الحكومية والخاصة، قد انطلقت أمس الأحد، ولكن لم يتمكن الطلاب على مدار اليومين من أداء الامتحان في مادتي “اللغة العربية، والأحياء”.

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كذلك سيطرت حالة من السخط والاستياء، على طلاب وأولياء أمور الصف الأول الثانوي بمحافظة القليوبية، بسبب” وقوع السيستم” على أجهزة التابلت للطلاب لليوم الثاني على التوالي.

وعلق “رأفت محمود”، ولي أمر طالب، إن ما يحدث لا يرضي أحد، لافتا الى أنه لم يؤدي الامتحان بالأمس إلا الساعة 9 مساء، مضيفاً أنه وطوال اليوم نعيش في حالة من التوتر التعب وضغط عصبي.

وأردف ولي الأمر ، وما زاد الأمر تعقيدا علمنا بوقوع السيستم لليوم الثاني على التوالي”، مطالبا وزارة التعليم بوضع حل فوري وعاجل حفاظا على مستقبل الطلاب.

فيما ذكرت “منة سمير”، طالبة بالصف الأول الثانوي: ” إحنا جيل غير محظوظ بالمرة، وذلك يرجع إلى أداءنا الامتحانات على التابلت والذي يطبق لأول مرة” وأضافت: “نحن عبارة عن تجربة لقياس مدى نجاح نظام التعليم، والامتحانات الجديدة”، موضحة أن أغلب طلاب الصف الأول الثانوي يعيشون في توتر وقلق دائم منذ بداية تطبيق نظام التعليم الجديد.

كما عبرت نورهان حمدي، طالبة بالصف الأول الثانوي بمدرسة بسيون الثانوية بمحافظة الغربية، عن رأيها في نظام التعليم الجديد قائلة: “جالنا إحباط من الامتحان ومن المنظومة الجديدة”.

واستكملت نورهان شكواها: “نحن نشعر بالتوتر لتطبيق منظومة جديدة لأول مره ومتخوفين من عدم فهمنا خطوات في الامتحان أو حدوث خطأ ما وتفاجأنا أمس بوجود عطل أدى إلى زيادة حالة التوتر لدينا ومع تكرار الأمر اليوم أيضا أصبح لدينا إحباط من المنظومة الجديدة”.

يأتي ذلك بعد حدوث مشكلة في الامتحان التجريبي لمادة الأحياء على “التابلت” والمنظومة التعلمية الجديد، بعد تأخير انطلاق بدء الامتحان لأكثر من ساعة كاملة بسبب استمرار وجود عطل في موقع الامتحان.

ومن ناحيته ذكر الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن المديرية والإدارات والمدارس كانت قد أنهت الاستعدادات الخاصة بالامتحان، من تسليم أجهزة التابلت وشرائح الاتصالات وكلمات المرور لجميع الطلاب والمعلمين، وكذلك إعداد اللجان حسب تعليمات الامتحان.

وأكد “عايد” على أن غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية الـ 10 بالمحافظة في حالة انعقاد دائم طوال فترة الامتحانات ولابد أن تكون على أقصى درجات التأهب والاستعداد للمتابعة الدقيقة لأعمال الامتحان خصوصا وأنها المرة الأولى لعقد الامتحان باستخدام “التابلت” مشيرا إلى أنه من الضرورى تذليل كافة العقبات أولًا بأول والتواصل الدائم مع غرفة العليمات بالمديرية.

وكانت الساعات الأولى من اليوم الإثنين، شهدت انطلاق الامتحان الإلكتروني لمادة الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوي، تكرار أزمة تعطل بوابة الدخول على منصة الامتحان التي قد حدثت بالأمس عند أداء امتحان اللغة العربية، وبهذا لم يتمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان وظهرت لهم صفحة البدء فقط.

وجاء هذا العطل التقني بمنصة الامتحان الإلكتروني بالرغم من تأكيدات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالأمس، أن الوزارة رفعت سعة “السيرفر” الخاص بالامتحان الإلكتروني للصف الأول الثانوي لنحو 15 مرة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم، قد طرحت امتحان الأحياء اعتبارًا من اليوم في تمام التاسعة صباحًا حتى تمام الساعة التاسعة مساء، بحيث يتمكن الطلاب من أداء الامتحان في أي ساعة خلال تلك الفترة، و يتم احتساب الوقت المخصص للإجابة على الامتحان بمجرد الضغط على زر البدء.

وقد ذكر مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، إن الطلاب واجهو اليوم بعض المشكلات التقنية، وجاري العمل على حلها، مشيرًا إلى أن الامتحان متاح حتى التاسعة مساء.

وواجه الطلاب نفس المشكلة أمس الأحد، إذ لم يتمكنوا من الدخول على امتحان اللغة العربية، ولم يفتح الموقع سوى الساعة 8 مساء، وأدى نحو 50 ألف طالب فقط الامتحان إلكترونيًا فيما حصل الباقون على الامتحان بعد إتاحته على موقع وزارة التربية والتعليم.

ويمكن للطلاب تأدية الامتحان عن طريق تسجيل الدخول لمنصة الامتحان الإلكتروني، عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، و”كود” الامتحان الذي أتاحته الوزارة عبر موقعها.

وعبر رسالة صوتية له بثت بالأمس، كشف الوزير عن السبب وراء تعطل موقع الامتحان الإلكتروني حيث قال: “بالرصد وجدنا ما يقرب من 3 ملايين محاولة دخول على السيرفر الخاص بالامتحانات، وذلك منذ الدقائق الأولى من صباح اليوم الأحد واستمرت حتى مساء اليوم والتي وصلت إلى 4 ملايين محاولة دخول على السيرفر من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا، من خارج وداخل مصر، على الرغم من أن عدد طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية يبلغ 650 ألف طالب”.

ونوهت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان متوفر فقط للطلاب الذين يوجد بمدارسهم شبكات إنترنت، أو الذين فعلوا شريحة الإنترنت، الدخول على الامتحان خلال الـ12 ساعة المحددة، مشيرة إلى أن الطلاب الذين يدخلون على شبكة الإنترنت من مصادر أخرى لا يمكنهم أداء الامتحان إلا الساعة التاسعة مساء فقط، وذلك عقب إتاحته على موقع وزارة التربية والتعليم.