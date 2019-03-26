بلاغ ضد البرادعي يتهمه بالاستقواء بالخارج والتحريض ضد مصر

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تقدم المحامي بالنقض والدستورية العليا طارق محمود، ببلاغ إلى المستشار النائب العام ، بقيد رقم 4016 لعام 2019 عرائض النائب العام ، وجه فيه اتهام إلى “محمد البرادعي”، يتهمه بالاستقواء بالخارج، مع التحريض ضد مصر ومؤسساتها .

نص بلاغ المحامي ضد محمد البرادعي

وأكد المحامي خلال بلاغه، أن محمد البرادعي، ومنذ أن خروجه من جمهورية مصر العربية، وهو يمارس دور تحريضي ضد مصر، ويتعمد تشويه مؤسساتها، وذلك من خلال مشاركته في عقد مؤتمرات صحفية، التى أقامتها بالتعاون الكامل مع “جماعة الإخوان الإرهابية، وتنظيمها الدولي”

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وأضاف المحامي طارق محمود، كما يتعمد محمد البرادعي التحريض ضد مصر من خلال صفحته الرسمية، التي يتم من خلالها إطلاق العديد من الاتهامات الكاذبة ضد الدولة المصرية، ويتعمد البرادعي على نشر أكاذيب بغرض تشويه الدولة المصرية فى الخارج ، واستدعاء والاستقواء بالخارج وطلب التدخل الأجنبي فى الصدد الداخلي المصري.

وأكد المحامي خلال بلاغه، أن الاتهامات التي يقوم محمد البرادعي بترويجها ضد الدولة المصرية، ودعوته إلى الانقلاب على سلطات الدولة القانونية والدستورية، هى نفس الادعاءات التي تقوم جماعة الإخوان بترددها، ليعد بذلك مرتكب لجريمة التشارك مع جماعة إرهابية تعمل على تحقيق أغراض إجرامية بهدف إسقاط جمهورية مصر العربية.

وتابع طارق محمود، أن محمد البرادعي يقوم بالتعاون مع جهات اجنبية معادية لمصر، ليعد بذلك هو أداة فى أيدى تلك الجهات من أجل العمل على زعزعة الاستقرار، والأمن الداخلى المصري، وتهديد الأمن القومى، كما يلتقى البرادعي بشكل دائم من تلك الأجهزة من أجل التخطيط والتآمر ضد مصر .

وطالب المحامي بختام بلاغه، بالعمل على فتح تحقيقات فورية، وعاجلة فى وقائع البلاغ المقدم ، وتم إصدار أمر ضبط، وإحضار لـ “محمد البرداعي” من أجل ارتكابه الجرائم المشار إليها خلال فعاليات البلاغ.

كما طالب المحامي، أن يتم وضع اسم محمد البرادعي على قوائم ترقب الوصول من أجل إلقاء القبض عليه فور وصوله إلى الأراضي مصر، وطالب باخطار الانتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة “النشرة الحمراء”، من أجل إلقاء القبض عليه، وتسليمه إلى السلطات المصرية، ليتم إحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة.

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