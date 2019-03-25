بعد تعطٌل الامتحان مرتين.. شوقي: “مفيش تابلت والأسئلة على موقع الوزارة”

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ذكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، الموافق 25 مارس، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة التعامل مع البنية التحتية اللازمة خلال أسبوعين في المدارس التي يوجد بها أخطاء تكنولوجية.

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، عقد اليوم، أنه جرى الاتفاق على إيقاف إجراء الامتحانات إلكترونيًا عبر “التابلت” على أن ترجع بعد التأكد من توافر التقنية التكنولوجية المطلوبة بنسبة 100% وخلال الـ10 أيام القادمة التي تشمل امتحانات الصف الأول الثانوي يجرى وضع الأسئلة على موقع الوزارة”.

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وأكمل شوقي، حديثه موجها للطلاب: “على الطلاب الدخول على الموقع وتحميل الأسئلة للتدريب عليها فقط دون درجات”.

وزاد شوقي في حديثه للطلاب وأولياء الأمور: “لن نكبدكم مشقة التجربة لنظام التعليم الجديد.. والطلاب عليهم التركيز في الأسئلة التي ستوضع يوميا أون لاين على موقع الوزارة والإجابات التي ستوزع”.

وكانت الساعات الأولى من اليوم الإثنين، شهدت انطلاق الامتحان الإلكتروني لمادة الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوي، تكرار أزمة تعطل بوابة الدخول على منصة الامتحان التي قد حدثت بالأمس عند أداء امتحان اللغة العربية، وبهذا لم يتمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان وظهرت لهم صفحة البدء فقط.

وجاء هذا العطل التقني بمنصة الامتحان الإلكتروني بالرغم من تأكيدات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالأمس، أن الوزارة رفعت سعة “السيرفر” الخاص بالامتحان الإلكتروني للصف الأول الثانوي لنحو 15 مرة.