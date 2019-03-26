رئيس الوزراء: إيقاف تجربة الامتحانات الإلكترونية لشهر مارس

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صرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم الإثنين، الموافق 25 مارس، اجتماعا مع وزيرَي التربية والتعليم والاتصالات، وجميع مسئولو الجهات المعنية بالعملية التعليمية، لمناقشة ما حدث خلال اليومين الماضيين من تجربة النظام الجديد لإجراء امتحانات الصف الأول الثانوي إلكترونيًّا والوقوف على سبب الخلل.

وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم، أن الدكتور مصطفى مدبولي منح وزارة التربية والتعليم مهلة 15 يومًا لحل العيوب والقصور في النظام الإلكتروني لامتحانات أولى ثانوي، وفي حالة عدم معالجة تلك العيوب التقنية بنسبة 100% سيتم إجراء امتحانات شهر مايو ورقيًّا.

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وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأنه تم التوصل إلى قرار إيقاف تجربة الامتحانات الإلكترونية لشهر مارس فقط، خاصة بعد ظهور بعض العيوب التقنية وإصابة الطلاب وأسرهم بالتوتر خلال اليومين الماضيين، وعلى أن تتاح الامتحانات يوميًّا وفقًا للجدول على موقع وزارة التربية والتعليم، لتدريب الطلاب عليها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد اجتمع اليوم، مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، لمناقشة موقف تطبيق النظام الإلكتروني لإجراء امتحانات النظام الجديد للصف الأول الثانوي، وكيفية التغلب على التحديات التي أظهرتها تجربة اليومين الماضيين.

وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء، على ضرورة العمل بشكل فوري على معالجة المشكلات التقنية التي ظهرت خلال التجربة التي جرت على مدار اليومين الماضيين.

وأكد مدبولي، أن هذا الامتحان ما هو إلا تجربة لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على الدرجات النهائية للطلبة، والهدف منها هو تجربة وسيلة إلكترونية لإجراء الامتحانات والعمل بعد ذلك على معالجة جوانب الخلل التي لم تكن لتظهر بدون إجراء هذه التجارب العملية.

وخلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، عقب الاجتماع، صرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم والفني، أن الاجتماع تناول تبادلاً في الآراء حول آلية إدارة وتطوير النظام التعليمي خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أن الحضور اتفقوا جميعاُ على أن ما تحقق في المحتوى التعليمي يعد تطوراً كبيراً في نظام تعليم المرحلة الثانوية.

وأكد الوزير أن التغيير الذي طرأ على نظام التعليم الثانوي، خلال الفترة الماضية ، كان ضمن أولى أولويات تغيير طبيعة الأسئلة لقياس مهارات الطلاب وتنميتها، فضلا عن تغيير طريقة التصحيح والتقييم.

وأشار “شوقي” إلى أنه خلال اليومين الماضيين قد حدث خلط لدى الكثيرين من الناس بين النظام الجديد واستخدام التكنولوجيا، في إشارة إلى تجربة نظام الامتحان الالكتروني الجديد، مؤكداً أن الهدف من التجربة الحالية للإمتحان الإلكتروني هو معرفة التحديات القائمة عند استخدام هذا النظام التكنولوجي الجديد، حيث تم اختبار هذا النظام والبنية الأساسية له والبرامج والخطوات التأمينية.

وشدد الوزير على أن نجاح النظام الحالي مرتبط بطريقة التقييم والتصحيح الجديدة، وليس مرتبطاً بنجاح أو فشل إستخدام الوسائل التكنولوجية.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه تم الإكتفاء بما تم من تجربة في الامتحان الإلكتروني على مدار اليومين الماضيين، حتى لا نكبد أبناءنا أي عناء، مشجعاً الطلاب على تحميل أسئلة الامتحانات التي تقوم الوزارة بوضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بها ومحاولة الإجابة عليها خلال الفترة الزمنية المقررة لاختبار قدرتهم، علماً بأنه تم إعداد إجابات نموذجية لتلك الاسئلة وتوزيعها على المعلمين لمساعدة الطلاب على الاستعانة بها نظراً لاختلاف شكل الأسئلة الجديدة.

وتابع الوزير: أن هناك فريق عمل من وزارتي التربية والتعليم، والاتصالات، وعدداً من المهندسين في اجهزة أخرى يعملون على تطوير النظام الالكتروني للامتحان، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أصدر توجيهاته بإصلاح أي عطل أو نقص في البنية التحتية بالمدارس، يتم ذلك من خلال الخريطة التي تم إعدادها للتعرف علي الأعطال والتعامل معها خلال اسبوعين من تاريخه، مشيداً بالبنية الأساسية غير المسبوقة التي تمت في المدارس من شبكات فايبر وشبكات داخلية وخوادم.

ونوه الوزير طارق شوقي إلى أن الحديث حول طريقة اجراء امتحان شهر مايو، وما إذا كان القرار بشأن وسيلة إجراء الامتحان من خلال التابلت أو بشكل ورقي، سيتم تحديده بناءً على جاهزية التقنيات المتوفرة، موضحاً أنه في الحالتين التطوير الحقيقي هو تغيير شكل وأسلوب الاسئلة والتصحيح، بالإضافة إلى تغير المحتوى التعليمي، وهو ما تم بالفعل