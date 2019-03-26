الأرصاد: طقس اليوم معتدل على كافة الأنحاء وغدًا ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

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أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية انتهت أمس الإثنين مضيفًا أن اليوم الثلاثاء، الموافلق 25 مارس، يشهد بداية تحسن الأحوال الجوية، واستقرار بحالة الجو، حيث تنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية فقط.

وأضاف “شاهين”، أن اليوم يشهد هدوء نسبي في حركة الرياح، مؤكدًا أنه لازالت الأجواء ليلًا شديدة البرودة ليلا، لهذا وجه مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، النصح للمواطنين بضرورة توخى الحذر، وعدم تخفيف الملابس، واستمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة أثناء الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

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وأشار الدكتور محمود شاهين ، أنه مع حلول غدًا الأربعاء، ستشهد درجات الحرارة ارتفاعًا تدريجيًا على أغلب الأنحاء، لتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعة فى مثل هذا الوقت من السنة.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرتها اليومية حول أحوال الطقس، والتي توقع فيها الخبراء أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأوضحت النشرة أنه من المتوقع أن تقل الرؤية فى ظل وجود الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كذلك تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والتي قد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وبخصوص حالة البحرين، أشار خبراء الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وحسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يرصد لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 25 مارس، على مدن ومحافظات الجمهورية وبعض عواصم الدول العربية والأجنبية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 25 مارس، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 14 20

شبين الكوم 13 20

طنطا 14 19

دمنهور 14 19

الإسكندرية 15 20

بلطيم 14 20

مطروح 14 19

السلوم 13 20

سيوة 13 22

بورسعيد 14 19

دمياط 15 19

الزقازيق 13 20

الاسماعيلية 13 20

السويس 14 20

العريش 11 19

رفح 10 18

رأس سدر 16 21

نخل 10 19

نويبع 18 21

طابا 17 19

كاترين 06 14

الطور 16 23

شرم الشيخ 18 24

الغردقة 18 25

مرسى علم 15 25

الفيوم 13 22

بنى سويف 12 22

المنيا 11 22

أسيوط 12 23

سوهاج 13 23

قنا 14 23

الأقصر 15 24

أسوان 15 25

أبوسمبل 18 24

الوادى الجديد 16 25

شلاتين 20 28

ابو رماد 21 27

راس حدربة 21 27

حلايب 20 25

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 25 مارس، على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 18 31

المدينة 13 26

الرياض 14 27

المنامة 20 26

أبوظبى 22 35

الدوحة 21 27

الكويت 13 29

دمشق 04 17

بيروت 13 18

عمان 04 13

القدس 04 12

غزة 12 18

بغداد 10 20

مسقط 24 29

صنعاء 10 27

الخرطوم 20 34

طرابلس 14 20

تونس 09 20

الجزائر 08 15

الرباط 13 25

نواكشوط 14 23

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 25 مارس، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 00 15

اسطنبول 08 16

اسلام اباد 14 27

نيودلهى 17 31

جاكرتا 24 32

بكين 04 19

كوالامبور 25 34

طوكيو 07 16

أثينا 10 20

روما 06 16

باريس 02 12

مدريد 03 22

برلين 03 08

لندن 04 12

مونتريال -05 00

موسكو -04 05

نيويورك 00 08

واشنطن 00 11