مسئول: المستفيدون من حكم الإدارية العليا بشأن العلاوات الخمس يبلغ ٦٠٠ ألف مواطن

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صرح محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن إجمالي عدد المستفدين من الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بعلاوات الأجر المتغير الخمس الأخيرة عددهم سيصل إلى مليون و600 ألف.

وأوضح سعودي، في تصريحات تليفزيونية، أمس الإثنين، أن العلاوات الخاصة للموظفين بدأت عام 1987 وظلت تتناقص حتى تم إلغائها في عام 2010، مضيفًا أن إلغاء العلاوة جعل أصحاب المعاشات يرفعون القضايا، إلى أن صدر الحكم بعودتها مرة أخرى.

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وأضاف رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، : “أن حكم الإدارية العليا بصرف العلاواتسوف ينطبق على كل من خرج على المعاش بعد عام 2006 وتنطبق عليه شروط العلاوة الخاصة”، مشيرا إلى أن صندوق المعاشات يصرف نحو 156 مليار جنيه سنويًا.

يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، كانت قضت الأحد الماضي ، بشطب الاستشكال الذي قدمته وزارة التضامن الاجتماعي لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير الماضي بأحقية أصحاب المعاشات في “صرف العلاوات الخمس الأخيرة”.

ولكن يبدو أن رئيس الجمهورية كان له رأي أخر، حيث اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي صف أصحاب المعاشات، حيث أنه بعد يومين من تقديم الاستشكال للمحكمة بهدف إيقاف حكم الإدارية العليا، كلف الرئيس وزارة التضامن بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقًا لمنطوق الحكم.

وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكمًا قضت فيه بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، وذلك في القضية المعروفة بـ”صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات”.

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