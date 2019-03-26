“التعليم” تعلن فتح باب التقدم للراغبين فى العمل بكنترولات الثانوية العامة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، الموافق 26 مارس، فتح باب التقدم للراغبين فى العمل بكنترولات الثانوية العامة ولجان الإدارة، وتشمل الوظائف القيام بمهام رئيس حجرة وإداريين وكافة الوظائف التى تتم داخل كنترولات الثانوية العامة ما عدا وظيفة رئيس ووكيل كنترول.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التقدم لتلك المهام يكون فى مقار الكنترولات على مستوى القطاعات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وهى قطاع القاهرة وأسيوط والمنصورة والإسكندرية والإسماعيلية وقنا، علمًا بأنه سيتم فتح باب قبول أوراق المتقدمين لقطاع القاهرة فى مدرسة السنية بالسيدة زينب وبعض المدارس الأخرى.

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تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يستمر باب التقدم للعمل بكنترولات الثانوية العامة حتى نهاية شهر مارس الجارى، علمًا بأنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 8 يونيو المقبل وتنتهى يوم 3 يوليو القادم.