تعرف على حقيقة مد فترة دعم الكهرباء سنوات جديدة

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كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن حقيقة ما تم تداوله عن خبر مد فترة دعم الكهرباء لعدة سنوات جديدة، ووصف الخبر بأنه عار تماما عن الصحة،.

وأكد في تصريجات صحفية له اليوم الثلاثاء، الموافق 26 مارس، أن هناك بعض التصريحات التي يتم كتابتها وتداولها وفهمها بدون دقة وتوضيح، مشيرا إلى أنه تم تعديل خطة الدولة لرفع الدعم على 8 سنوات بدءًا منذ 2015 الماضي وحتى 2021 /2022 المقبل.

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وأوضح حمزة، أن خطة رفع الدعم يتم تطبيقها تدريجيا على الكهرباء، حيث كان مقررًا لها خمس سنوات إلا أنه بعد تطبيق قرار تحرير سعر الصرف تم مدها ثلاث سنوات أخرى يجرى الانتهاء منها في ٢٠٢١ /٢٠٢٢.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن أسعار الكهرباء لن تشهد أي زيادة ولو جنيهًا واحدًا قبل إعلان الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، شهر يوليو المقبل ، حسب خطة رفع الدعم .

وعلى صعيد أخر، صرح حمزة، أنه حتى الآن تم الانتهاء من تركيب نحو ٧.٣ مليون عداد مسبوق الدفع على مستوى شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تركيب ٣٠ مليون عداد مسبق الدفع خلال العشر سنوات القادمة، يأتي هذا بهدف القضاء على مشاكل الفواتير ومواجهة النقص الحاد في عمالة الكشف والتحصيل على مستوى الشركات المختلفة.

ولفت أيمن حمزة، إلى أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر قد تقدم بمقترح للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تضمن إعادة مد المهلة من جديد أمام المواطنين المخالفين من سارقي التيار الكهربائي للتقدم بطلبات للوزارة في محاولة لتوفيق أوضاعهم، وتمهيدا لتركيب عدادات كودية للمباني المخالفة والعشوائيات التي تتسبب في إهدار الطاقة الكهربائية.