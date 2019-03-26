“التموين” تنظم معارض أهلا رمضان في محافظات الجمهورية مطلع أبريل

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تنظم وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، معارض أهلا رمضان في محافظات الجمهورية كافة ، بداية من أبريل المقبل ، وذلك حسب ما أعلن اليوم الثلاثاء الموافق 26 مارس من العام الحالي 2019 ، الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية.

جاء ذلك خلال أول اجتماعات وزير التموين والتجارة الداخلية ء مع كبرى شركات الموردين والمنتجين للسلع الغذائية ، بهدف بحث استعدادات استقبال شهر رمضان المعظم ، وشارك في الاجتماع كبار موردي ومنتجي السلع الغذائية من القطاع الخاص ، فضلا عن ممثلي الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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وفي بيان صحفي صادر عنها اليوم الثلاثاء ، أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن الاجتماع ناقش استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال شهر رمضان المعظم ، والاتفاق على تنظيم معارض” أهلا رمضان” في محافظات الجمهورية كافة ، اعتبارا من الشهر المقبل ، لافتة إلى وضع تصور لخريطة الأماكن المجهزة ، لتنظيم المعارض والشوادر الخاصة بعرض وبيع السلع الغذائية ، واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة.

ولفت الدكتور علي المصيلحي ، إلى الدور المهم للاتحاد العام للغرف التجارية ، في التنسيق مع وزارة التموين ، لتنظيم هذه المعارض وزيادة المعروض من السلع ، تأسيسا على الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص ، متابعا: “الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، سوف تكون موجودة بقوة في معارض (أهلا رمضان) ، ممثلة في شركاتها التابعة خاصة شركات الزيوت وشركات السلع الغذائية ، وشركات المجمعات الاستهلاكية ، وغيرها”.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية ، الاتفاق على زيادة وتكثيف المعروض من السلع ، سواء في المعارض أو المنافذ الثابتة أو المتحركة ، فضلا عن مجموعة كبيرة من التخفيضات في الأسعار ، إلى جانب شركات القطاعين العام والخاص ، لتلبية احتياجات المواطن من السلع ، وتوفيرها بأسعار وكميات مناسبة.

وشدد الدكتور علي المصيلحي ، على أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، سوف تنظم سلسلة من الاجتماعات ، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية ، تشمل موردي اللحوم والدواجن ، الأرز والمكرونة ، والبقوليات ، والسلاسل التجارية وغيرها من القطاعات ذات الصلة ، استعدادا لشهر رمضان.