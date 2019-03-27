الأرصاد: اليوم يشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 24 درجة

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ذكر الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الأربعاء، الموافق 27 مارس، يشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، واستقرارًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، فيسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على القاهرة وباقي المحافظات نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضاف عطا في تصريحات صحفية، أن اليوم يشهد طقس ربيعي معتدل حيث تصل درجات الحرارة إلى المعدل الطبيعي لتتراوح في القاهرة ما بين 23 إلى 24 درجة مئوية لكن بدون سقوط أمطار عليها.

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وأشار عطا إلى أن هناك هدوء نسبي في نشاط الرياح، ولكن تقل حركة الرياح على كافة أنحاء البلاد، مضيفًا أنه من المنتظر تكاثر السحب منخفضة على السواحل الشمالية خاصة الشمالية الشرقية.

وتابع عطا: “مفيش أي قلقل من طقس الأربعاء خالص وهيكون أحسن من يوم الثلاثاء وأي حد عاوز يروح يزور أهله أو يتفسح يروح ويستمتع وميخافش من الطقس”.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرتها اليومية عن أحوال الطقس اليوم ، وخلال النشرة توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن ترتفع درجات الحرارة اليوم الأربعاء، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على القاهرة وباقي الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وأوضحت نشرة الهيئة أنه تقل الرؤية في ظل وجود الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد كذلك تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبخصوص حالة البحرين، ذكر الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فإنها تكون خفيفة إلى معتدلة ويكون ارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي خفيفة إلى معتدلة ويكون ارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.​

ووفق ما جاء في نشرة هيئة الأرصاد الجوية فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليومالأربعاء، الموافق 27 مارس، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 24

شبين الكوم 12 23

طنطا 14 23

دمنهور 14 21

الإسكندرية 14 21

بلطيم 14 21

مطروح 11 20

السلوم 10 23

سيوة 11 25

بورسعيد 13 19

دمياط 13 19

الزقازيق 12 22

الإسماعيلية 11 24

السويس 12 23

العريش 09 21

رفح 09 21

رأس سدر 10 21

نخل 05 22

نويبع 15 24

طابا 14 22

كاترين 05 16

الطور 12 25

شرم الشيخ 16 25

الغردقة 15 24

مرسى علم 15 23

الفيوم 12 24

بنى سويف 11 24

المنيا 10 25

أسيوط 11 25

سوهاج 12 26

قنا 12 26

الأقصر 12 26

أسوان 13 27

أبوسمبل 11 27

الوادي الجديد 12 27

شلاتين 18 26

أبو رماد 19 25

راس حدربة 19 24

حلايب 20 24

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليومالأربعاء، الموافق 27 مارس، على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 18 32

المدينة 15 28

الرياض 15 28

المنامة 19 24

أبوظبي 21 30

الدوحة 20 27

الكويت 14 26

دمشق 05 15

بيروت 14 18

عمان 05 14

القدس 06 14

غزة 12 19

بغداد 11 22

مسقط 24 28

صنعاء 11 26

الخرطوم 20 35

طرابلس 12 18

تونس 10 17

الجزائر 08 14

الرباط 11 19

نواكشوط 16 24

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليومالأربعاء، الموافق 27 مارس، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 00 16

إسطنبول 07 12

إسلام آباد 17 29

نيودلهي 20 33

جاكرتا 25 33

بكين 05 21

كوالالمبور 26 36

طوكيو 12 18

أثينا 11 18

روما 04 19

باريس 05 14

مدريد 03 22

برلين 07 09

لندن 05 13

مونتريال 00 06

موسكو -03 02

نيويورك 04 18

واشنطن 02 12