الأرصاد لـ”المواطنين”: “اللي عاوز يروح يزور أهله ويتفسح يروح وميخافش من الطقس”

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يشهد طقس اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس من العام الحالي 2019 ، استقرار في الأحوال الجوية ، حيث تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا ، بينما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون معتدل الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء خلال ساعات النهار ، شديد البرودة خلال ساعات الليل ، وذلك حسب ما ذكرت الإدارة الجوية للتحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، والتي يرأسها الدكتور إبراهيم عطا.

وأوضحت الإدارة الجوية للتحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن طقس اليوم ربيعي عادي ، حيث تبلغ درجات حول المعدل الطبيعي ، وتتراوح في القاهرة بين 23 إلى 24 درجة مئوية دون سقوط أمطار عليها ، لافتة إلى وجود رياح قليلة على أنحاء البلاد كافة ، فضلا عن توقعات بتكاثر السحب منخفضة على السواحل الشمالية ، خاصة الشمالية الشرقية.

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وزادت الإدارة الجوية للتحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن طقس اليوم الأربعاء لا يوجد ما يقلق فيه ، وسوف يكون أفضل من طقس الثلاثاء ، وتابعت: “أي حد عاوز يروح يزور أهله أو يتفسح ، يروح ويستمتع وميخافش من الطقس”.

من جانبهم ، توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، أن يكون طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية للبلاد ، معتدل على القاهرة وباقي الأنحاء خلال ساعات النهار ، شديد البرودة خلال ساعات الليل.

ولفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن الرؤية تقل في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، أن تكون حالته خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية ، بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر ، بينما تكون الرياح السطحية شمالية غربية.​