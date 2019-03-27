التموين: انتهاء مهلة تلقي تظلمات المحذوفين بالمرحلة الثانية اليوم

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أعلن الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن اليوم الأربعاء، الموافق 27 مارس، تنتهي مهلة تلقي تظلمات المواطنين بالمرحلة الثانية من حذف غير المستحقين للدعم ممن تنطبق عليهم المعايير الخمس في تلك المرحلة، وذلك بعد أن قرر وزير التموين علي المصيلحي، مد المهلة المقررة في 14 مارس الجاري.

وفي تصريحات صحفية، أوضح مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، أن مساء اليوم سيتم إغلاق باب تلقي التظلمات من المواطنين، الذين تم حذفهم طبقًا للمعايير الخمس التي أعلنتها وزارة التموين في بداية المرحلة الثانية لحذف غير المستحقين من الدعم ، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم مد المهلة مرة أخرى من قبل وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، خلال الساعات القليلة المقبلة، فأن الوزارة مستمرة في تلقي التظلمات حتى مساء اليوم الأربعاء، عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر https://www.tamwin.com.eg.

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وطالب الدكتور عمرو مدكور، المواطنين الراغبين في تقديد التظلم الخاص بهم بضرورة زيارة الموقع الإلكتروني اليوم، وإدخال الرقم القومي الصحيح لصاحب البطاقة التموينية، فضلًا عن إدخال رقم البطاقة الذكية، وتحديد محافظة الصرف وكتابة التظلم مرفقًا برقم هاتف محمول صحيح، حتى يتم التواصل مع صاحب التظلم من خلاله.

تجدر الإشارة إلى أن وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، قد أعلن في 14 مارس الجاري عن مد مهلة تلقي تظلمات المواطنين الذين تم استبعادهم في المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين حتى الـ 27 من مارس، بدلًا من ان مهايتهافي الـ 15 من الشهر الجاري.

ويذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت في بداية المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين للدعم، 5 معايير بموجبها يتم استبعاد المواطنين من البطاقات التموينية وهي:

من يزيد استهلاكه من فاتورة الكهرباء عن 650 كيلووات شهرياً.

من تزيد فاتورة هاتفه المحمول عن 800 جنيه شهرياً.

من تبلغ المصاريف المدرسية لأحد أبنائه 30 ألف جنيه، سنوياً أو أكثر.

من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.

من يشغل المناصب والوظائف العليا، لكن دون المساس بأصحاب المعاشات.