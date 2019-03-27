الصحة”: قوائم الانتظار ستنتهي قبل شهر رمضان

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انتهت وزارة الصحة والسكان ، من إجراء أكثر من 118 ألف عملية جراحية ، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لمنع تراكمات قوائم الانتظار في التدخلات الجراحية الحرجة في التخصصات التسعة التي تشملها المبادرة ، وذلك حسب ما أعلنت الوزيرة الدكتورة هالة زايد ، اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس من العام الحالي 2019 ، لافتة إلى أن الوزارة سوف تنتهي من العمليات المؤجلة قبل بداية شهر رمضان المقبل.

جاءت تصريحات وزيرة الصحة والسكان ، خلال متابعتها للمبادرة الرئاسية مع القائمين عليها ، في ديوان عام الوزارة ، وذلك بحضور مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة ، الدكتور أحمد السبكي ، ومساعد الوزيرة للشؤون المالية والإدارية ، اللواء وائل رفعت ، ومدير مشروع قوائم الانتظار ، الدكتور خالد عاطف ، وأمين عام هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ، الدكتور محمد صلاح ، ومدير عام المجالس الطبية المتخصصة ، الدكتور عماد كاظم ، ورئيس أمانه المراكز الطبية المتخصصة الدكتور محمد ضاحي.

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المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، الدكتور خالد مجاهد ، قال إن من بين العمليات التى تم إجراؤها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، 60 ألفا و48 عملية قسطرة قلب ، 10 آلاف و865 جراحة قلب مفتوح ، و27 ألفا و413 جراحة رمد ، و4034 جراحة مخ وأعصاب ، و5156 جراحة عظام ، و5353 جراحة أورام ، فضلا عن الانتهاء من 905 زراعة قوقعة ، و130 زراعة كلى ، و 139 زراعة كبد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، أن وزيرة الصحة وجهت برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى ، في المستشفيات العاملة بالمنظومة بداية من اليوم الأربعاء ، عن طريق زيادة معدلات إجراء العمليات ، للانتهاء من العمليات المؤجلة في المستشفيات قبل بداية شهر رمضان ، لمنع تراكم قوائم جديدة ، خاصة في تخصصات “القلب المفتوح ، القساطر القلبية ، والرمد” ، عن طريق إعادة توزيع الحالات على مستشفيات القوات المسلحة ، ووادى النيل ، والمركز الطبي العالمي ، والشرطة ، ومستشفيات المجتمع المدني ، والمستشفيات الخاصة ذات الطابع المميز ، وذلك حتى تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

وزاد الدكتور خالد مجاهد ، أن وزيرة الصحة والسكان شددت خلال الاجتماع ، على ضرورة متابعة الحالات التي سجلت على منظومة قوائم الانتظار ، ولم تحضر إلى المستشفيات لتلقي الخدمة ، وذلك حرصا من الدولة على تلقيهم الخدمة الطبية اللائقة ، كما وجهت في هذا الشأن فريقا من الغرفة الرئيسية للمبادرة ، المختص “بالمتابعة والجودة” ، لمراجعة بيانات المرضى الذين لم يتلقوا الخدمة الطبية حتى الآن ، ومعرفة أسباب عدم حضورهم ، وحثهم على الحضور لتلقي الخدمة العلاجية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، أن وزيرة الصحة وجهت بزيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفيات وزارة الصحة العاملة في المنظومة ، لإنهاء عدد أكبر من العمليات الجراحية ، وإعادة توزيع الحالات في المحافظات التي بها تكدس إلى محافظات أقرب لها ، وبها الخدمة الطبية لسرعة إجراء الجراحة للمرضى ، على أن يتم نقل المرضى بين المحافظات من خلال وسائل نقل مريحة ، يوفرها بيت الزكاة والصدقات ، وجمعية الأورمان بالمجان.

ولفت الدكتور خالد مجاهد ، إلى أن معدل إنجاز العمليات تضاعف خلال شهر مارس الحالي ، بنسبة أكثر من 45 % مقارنة بالشهر السابق، مرجعا السبب إلى المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية ، لفريق عمل المبادرة للمستشفيات ، بهدف التأكد من عمل المنظومة بالشكل الأمثل ، وتلقي المريض الخدمة الطبية على أكمل وجه ، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة والسكان ، وجهت في نهاية الاجتماع ، الشكر للعاملين على المبادرة والفرق الطبية المشاركة على المجهود المبذول ، كما وجهت الشكر إلى البنك المركزي ، ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب ، وبيت الزكاة والصدقات المصري ، وجمعية الأورمان ، ومستشفيات القوات المسلحة ، والشرطة ، والتعليم العالي ، والجهات الشريكة كافة ، على جهودها في إنجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للقضاء على قوائم الانتظار.