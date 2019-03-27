بنك مصر يٌصدر بطاقة “ميزة” للخصم المباشر أول إبريل

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صرح مصدر مسؤول بإدارة بنك مصر، إن البنك سيقوم بإصدار بطاقة “ميزة” للخصم المباشر، مطلع شهر إبريل المقبل، وذلك من أجل إتاحة خدمة السحب أو الإيداع لعملاء البنك باستخدامها.

وأضاف المصدر، أنه حتى الأن فإن البنك قد تمكن من إصدار نحو 90 ألف بطاقة تحمل شعار “ميزة” للدفع المقدم، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف إصدار نحو مليون بطاقة بنهاية العام الجاري 2019.

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يذكر أن كل من بنكي مصر والأهلي قد قاما بطرح تحمل شعار “ميزة” للدفع المقدم للعملاء بداية من شهر يناير الماضي، وهو تنفيذا لتعليمات البنك المركزي والمجلس القومي للمدفوعات، بالتوسع في ميكنة المدفوعات إلكترونيا باستخدام أول كارت وطني يحمل علامة تجارية مصرية، وتلك الخطوة تأتي في إطار محاولة الدولة لميكنة جميع مدفوعات الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يستهدف إصدار 20 مليون كارت “ميزة” خلال 3 سنوات، هذا وفق ما أعلنه أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي، في تصريحات صحفية سابقة.

جدير بالذكر أن بطاقة “ميزة” للدفع الإلكتروني هي عبارة عن بطاقة بنكية للاستخدامات المختلفة، والهدف الأساسي من إصدارها هو التوسع في الشمول المالي بين شرائح المجتمع المختلفة، فضلا عن تقليل تداول “الكاش” أو النقود بالسوق المحلية.

ويمكن لحامل بطاقة “ميزة” للدفع الإلكتروني استخدامها في سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيًا، إضافة إلى استخدامها في الشراء من التجار المختلفين ممن لديهم نقاط البيع الإلكترونية (POS)، كذلك يمكن لحامل البطاقة الجديدة التسوق والسداد عبر الإنترنت لكافة المدفوعات المحلية وبصفة خاصة الحكومية.