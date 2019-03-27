عاجل.. استشهاد معاون مباحث بالشرقية على يد عنصر إجرامي

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لقى النقيب أحمد صلاح المسلمي، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، مصرعه ليسقط شهيدًا، صباح اليوم الأربعاء، الموافق 27 مارس، متأثرًا بإصابته بطعنتين نافذتين بالصدر ، على يد عنصر إجرامي،أثناء مطارته ومحاولة ضبط المجرم بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وكان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط النقيب أحمد المسلمي، معاون مباحث بلبيس، أحد العناصر الإجرامية المعروف عنه نشاط السرقات، بقرية بني عليم دائرة المركز، قام بالتعدى عليه بسكين أحدث إصابته بطعنتين نافذتين بالصدر والساق، ولفظ على أثرهما أنفاسه الأخيرة، فيما أصاب خفيرين من قوة خفراء القرية، وتم ضبط المتهم، وصرحت النيابة العامة بالدفن.

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ورغم ذلك نجح ضباط مباحث قسم بلبيس من ضبط المتهم، وحالوا دون هروبه وتحفظوا عليه وعلى السلاح المُستخدم في الجريمة، تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

وذكر صديق مقرب من أسرة الفقيد، أن جثمان النقيب “أحمد صلاح المسلمي” معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، قد وصل إلي مسقط رأسه بقرية خلوة أبو مسلم التابعة لمركز أبو حماد، لتأدية صلاة الجنازة عليه، وتشيع جثمانه في جنازة عسكرية، بحضور قيادات مديرية أمن الشرقية، وحضر الجثمان ملوف بالعلم المصرى، وتم دخوله المسجد الكبير بخلوة أبو مسلم، استعداد لتأدية صلاة الجنازة عليه.