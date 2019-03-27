تشييع جثمان الشهيد النقيب أحمد صلاح في مسقط رأسه بالشرقية بعد قليل

شهدت قرية خلوة أبو مسلم التابعة لمركز أبو حماد في محافظة الشرقية ، قبل قليل ، وصول جثمان النقيب أحمد صلاح المسلمي ، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس ، قبل قليل ، والقرية هي مسقط رأس الشهيد ، لتأدية صلاة الجنازة عليه، وتشيع جثمانه في جنازة عسكرية.

واستشهد النقيب أحمد صلاح المسلمي ، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس ، التابع لمديرية أمن الشرقية ، صباح اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس من العام الحالي 2019 ، متأثرًا بإصابته بطعنتين نافذتين في الصدر ، على يد عنصر إجرامي ، وذلك أثناء ضبط المجرم بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

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كان اللواء جرير مصطفى ، مدير أمن الشرقية ، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي ، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بأنه في أثناء ضبط النقيب أحمد المسلمي ، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس ، أحد العناصر الإجرامية في قرية بني عليم ، التابعة لدائرة المركز ، اعتدى المجرم عليه بسلاح أبيض “سكين” ، وأصابه بطعنتين نافذتين في الصدر ، ما تسبب في استشهاده في الحال.

ونجح ضباط مباحث بلبيس في ضبط المتهم ، وتم التحفظ عليه ، ووضع السلاح المُستخدم في الجريمة ، تحت تصرف النيابة العامة ، التي بدأت التحقيق في القضية.