تشييع جثمان الشهيد النقيب أحمد صلاح في مسقط رأسه بالشرقية بعد قليل

منذ ساعتين أخبار مصر
تشييع جثمان الشهيد النقيب أحمد صلاح في مسقط رأسه بالشرقية بعد قليل

شهدت قرية خلوة أبو مسلم التابعة لمركز أبو حماد في محافظة الشرقية ، قبل قليل ، وصول جثمان النقيب أحمد صلاح المسلمي ، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس ، قبل قليل ، والقرية هي مسقط رأس الشهيد ، لتأدية صلاة الجنازة عليه، وتشيع جثمانه في جنازة عسكرية.

واستشهد النقيب أحمد صلاح المسلمي ، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس ، التابع لمديرية أمن الشرقية ، صباح اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس من العام الحالي 2019 ، متأثرًا بإصابته بطعنتين نافذتين في الصدر ، على يد عنصر إجرامي ، وذلك أثناء ضبط المجرم بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

كان اللواء جرير مصطفى ، مدير أمن الشرقية ، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي ، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بأنه في أثناء ضبط النقيب أحمد المسلمي ، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس ، أحد العناصر الإجرامية في قرية بني عليم ، التابعة لدائرة المركز ، اعتدى المجرم عليه بسلاح أبيض “سكين” ، وأصابه بطعنتين نافذتين في الصدر ، ما تسبب في استشهاده في الحال.

ونجح ضباط مباحث بلبيس في ضبط المتهم ، وتم التحفظ عليه ، ووضع السلاح المُستخدم في الجريمة ، تحت تصرف النيابة العامة ، التي بدأت التحقيق في القضية.

 