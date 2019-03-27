الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مستمر غدًا الخميس والعظمى بالقاهرة 27 درجة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل بيانصا أوضحت فيه تفاصيل طقس غدًا الخميس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلًا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم الانخداع بدرجات الحرارة المرتفعة نوعًا ما أثناء ساعات النهار لان برودة الطقس ليلا ما تزال مستمرة ، ووجهت نصحها للمواطنين بعدم تخفيف الملابس خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل.

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وحول الرؤية صباحًا، ذكر بيان الهيئة أنه في ظل تكون الشبورة المائية فإن الرؤية تقل صباحًا خاصة في شمال البلاد أو المناطق التي بها زراعات، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وشمال الصعيد، نكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبخصوص حالة البحرين، أوضح خبراء الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي خفيفة إلى معتدلة، ويكون ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فهي خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

ووفق ما جاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس هي:

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة.

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.

سوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة.

قنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة.

أسوان العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة.