التعليم: إبريل المقبل فتح باب التقدم للمدارس اليابانية للعام الدراسي المقبل

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، الموافق 27 مارس، أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل 2019، 2020 أوائل شهر إبريل المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التقديم في المدارس سيكون إلكترونيا من خلال موقع الوزارة والمدارس اليابانية، موضحًا أن شروط التقدم ستكون نفس شروط العام الدراسى الحالى للقبول.

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وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن التقدم سيكون على صفوف رياض الأطفال kg1 و kg2، بالإضافة إلى الصف الأول الابتدائى والصف الثانى الابتدائى، مؤكدة على أن التجربة حققت نتائج إيجابية خلال العام الحالى والتجربة جنت ثمارها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التقديم متاح في قرابة 42 مدرسة علما بأن منها نحو 35 مدرسة تعمل العام الدراسى الحالى، فضلا عن دخول نحو 7 مدارس في الخدمة العام الدراسى المقبل 2019 – 2020.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن معايير الاختيار كما هى دون تغيير، مثل العام الماضي.

وكانت معايير الاختيار التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للتقدم للمدارس اليابانية خلال العام الدراسي الحاليه هي:

– أن يكون الطفل مصرى الجنسية

– أن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية سيتم التقدم لها علي النحو التالي:

– يكون قبول الأطفال فى المستوى الأول لرياض الأطفال (KG1) حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل من سن أربع سنوات، ولا يزيد عن خمس سنوات.

– يكون القبول فى المستوى الثانى لرياض الأطفال (KG2) حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من الأكبر سنًا من سن خمس سنوات وأقل من ست سنوات.

– يتم القبول فى الصف الأول الابتدائى حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل، وذلك من سن ست سنوات وأقل من سبع سنوات.