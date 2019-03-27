اعرف نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي

Advertisements

قامت وزارة السياحة المصرية اليوم الأربعاء بإجراء القرعة الإلكترونية الخاصة بالحج السياحي لعام الحالي 1440 هـ / 2019 م، في أحد فنادق القائمة في محافظة القاهرة.

تم اختيار ما يقارب من 36 ألف حاج، منهم أكثر من 150 ألف مواطن مصري قد تقدموا إلى حجز الحج السياحى عبر شركات السياحة إلى مستويات الحج المختلفة، والتي سجلت ما يقارب من 1964 شركة منظمة لموسم الحج خلال العام الراهن.

Advertisements

ومن المتعين أن يتم الرد على كافة المقدمات الخاصة بحجز الحج السياحي للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بقرعة الحج السياحي للعام الجاري، وذلك بعد ما يقارب من شهر من انتهاء فعاليات إجراءات القرعة الإلكترونية.

يقدم موقع مصر 365 رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي للعام الجاري 1440 هـ/ 2019 م من خلال الضغط على هذا الرابط.

أقرا المزيد إجراء قرعة الحج في 5 مديريات أمن اليوم.. تعرف على التفاصيل