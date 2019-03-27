الغردقة ضمن أفضل المقاصد الرومانسية لصيف عام 2019

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أعلنت صحيفة “ذا صن” البريطانية، على وضع الغردقة على قائمة أفضل المقاصد الرومانسية التى يمكن زيارتها خلال صيف العام الجاري 2019، من أجل الاستمتاع بالرفاهية والهدوء.

احتلت مدينة الغردقة المصرية المركز الثانى بعد “جزر الكنارى”، التي احتلت المركز الأول، وأضافت صحيفة ذا صن البريطانية، أن الأحباء، وكذلك الأزواج يمكنهم الغوض من أجل مشاهدة الشعاب المرجانية و الاستمتاع و الاسترخاء على شواطئ الغردقة.

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وأكدت الصحيفة البريطانية أن مدينة الغردقة المصرية تعد وجهة من أجل قضاء عطلة مريحة لشخصين، وقامت الصحيفة باستعراض قائمة خاصة بالفنادق، والمطاعم التي يمكن زيارتها أثناء الرحلة، مع بيان الأسعار.

احتلت المغرب المركز الثالث، ثم جاءت الجزر اليونانية في المركز الرابع، تليها جزر البليار في المركز الخامس، تليها جمهورية الدومينيكان.

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