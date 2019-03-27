أمن الشرقية يعلن عن ضبط المتهم بقتل معاون مباحث في بلبيس

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قامت الأجهزة الأمنية التابعة إلى “مديرية أمن الشرقية”، اليوم الأربعاء بإلقاء القبض على المتهم في قضية قتل النقيب “أحمد صلاح المسلمى”، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، كما أسفر الحادث عن إصابة خفيرين من قوة الخفراء بقرية أبو عليم، وقد تم إخطار “نيابة بلبيس”.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقى مدير أمن الشرقية اللواء جرير مصطفى، إخطارا من مدير المباحث الجنائية اللواء محمد والى، يفيد أثناء محاولة معاون مباحث بلبيس النقيب “أحمد المسلمى”، ضبط أحد العناصر الإجرامية المعروف عنه نشاط السرقة في قرية بنى عليم.

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قام المجرم بالتعدى عليه بسكين أحدث إصابته بطعنتين نافذتين في منطقة الصدر، والساق، وقد لفظ على إثرها معاون مباحث بلبيس أنفاسه الأخيرة، كما تم أصاب خفيرين من قوة خفراء، وقد تم ضبط المتهم، وصرحت “النيابة العامة”، بدفن جثمان نقيب مباحث بلبيس.

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