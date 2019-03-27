التنمية المحلية: توفير 316 ألف فرصة عمل من خلال مشروعك

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صرح مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم، إن الوزارة تعمل خلال الوقت الراهن من خلال “برنامج مشروعك” في العمل على توفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين المصريين، وذلك عن طريق منح قروض ميسرة، بتسهيلات كبرى، ونسبة فائدة منخفضة.

وأوضح الدكتور خالد قاسم، “أن برنامج مشروعك خلال شهر يناير السابق لعام 2019 فقط، منح قروض إلى المواطنين بقيمة مالية تصل إلى 500 مليون جنيهًا مصريًا، حيث عمل على توفير ما يقارب من 13 إلى 16 ألف فرصة عمل للمواطنين بمصر”.

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وتابع، يوجد لدينا ما يزيد عن 260 مكتب الخاص ببرنامج مشروعك بمختلف المحافظات المصرية، على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأوضح قاسم، أن المشروع قد قام بمنح ما يزيد عن تسعة مليارات جنيهًا مصريًا، كقروض ميسرة للمواطنين بما عمل على توفر ما يزيد عن 316 ألف فرصة عمل، وأكد أن برنامج “مشروعك” يعمل بالتعاون مع 6 بنوك مصرية وطنية.

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