اليوم.. اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة الملفات الاقتصادية والاجتماعية

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يعقد اليوم الأربعاء فعاليات اجتماع الحكومة الأسبوعي، تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، من أجل متابعة عدد من الملفات المختلفة.

وسوف يتم استعراض بعض من التقارير الخاصة بالوزراء حول المشروعات التي تعمل عليها الحكومة المصرية خلال الوقت الراهن، كما سوف يتم متابعة كافة الاستعدادات الراهنة من أجل استقبال لشهر رمضان الكريم، والعمل على توافر السلع.

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وافق مجلس الوزراء المصرية على التعاقد مع إحدى الشركات من أجل إدارة، وتشغيل مدفن قائم في مدينة العبور للمخلفات، بمُدة تعاقد تصل إلى عشرة سنوات، وذلك في إطار “الخطة العاجلة”، والإجراءات التنفيذية الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات في محافظة القاهرة.

وسوف يتم التعامل مع الشركة بكافة كميات المخلفات التي سوف ترد إلى المصنع بدون حد أقصى وبنفس سعر الطن، وبحد أدنى 2000 طن في اليوم.

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