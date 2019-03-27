في 5 خطوات.. كيف تقدم تظلمات التموين قبل انتهاء المهلة الليلة؟

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تنتهي مياء اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس من العام الحالي 2019 ، المهلة التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، لتلقي تظلمات المواطنين ممن تنطبق عليهم معايير المرحلة الثانية من حذف غير المتسحقين ، وذلك بعد مد المهلة حتى يوم 27 مارس الحالي ، بعد أن كانت في يوم 15 من الشهر ذاته.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية ، في تلقي التظلمات المواطنين حتى مساء اليوم الأربعاء ، وذلك عبر موقعها الإلكتروني دعم مصر اضغط هنا.

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موقع “مصر 365” ، يرصد في تقريره التالي ، خطوات تقديم تظلم للمواطنين ممن تنطبق عليهم إحدى معايير المرحلة الثانية ، وذلك قبل ساعات من غلق باب التظلمات ، وهي كما يلي:

1. حال ظهور إشارة على بون صرف الخبز المدعم ، تضم أيًا من المعايير الـ 5 لحذف غير المستحقين ، يجب زيارة الموقع الإلكتروني دعم مصر اضغط هنا.

2. اضغط على تظلمات عدالة.

3. ادخل الرقم القومي الصحيح لصاحب البطاقة التموينية ، ثم ادخل رقم البطاقة الذكية ، بعدها ابدأ تحديد محافظة الصرف الصحيحة.

4. اكتب سبب التظلم ، وذلك من دون تقديم أي مستندات.

5. ارفق التظلم برقم هاتف محمول صحيح مكون من 12 رقمًا.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي ، أعلن مد فترة تظلمات المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد من منظومة التموين ، حتى اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس من العام الحالي 2019 ، عوضًا عن يوم 15 من الشهر ذاته.

وتضمنت معايير المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين من الدعم ، 5 معايير أساسية ، هي: “استبعاد كل من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات في الشهر ، أو من يزيد استهلاكه للهاتف المحمول عن 800 جنيه في الشهر ، أو من تبلغ المصروفات المدرسية لأحد أبناء الأسرة 30 ألف جنيه في كل عام أو أكثر ، ومن لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث ، فضلا عن شاغلي الوظائف العليا ، وذلك من دون المساس بأصحاب المعاشات”.